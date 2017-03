Carolina Abogadro y Paola Silva son desde hace varios años que son integrantes y caras visibles de la Asociación Down de Salto; compartieron una reflexión sobre el comportamiento actual de la sociedad frente a la temática de las capacidades diferentes y la inclusión. Coincidieron en que en estos últimos años se ha dado una mayor apertura y que la ciudadanía en su conjunto se ha mostrado más solidaria y comprometida con esta realidad.

«Considero que en estos años se ha evolucionado para bien; el concepto de discapacidad cambió. Se ha transformado en un concepto social de discapacidad en la cual la sociedad es la que discapacita al otro. Por ejemplo si tengo un problema de movilidad y no tengo un acceso mediante una rampa, es el ámbito o la ciudad que me está discapacitando a mí.» – subrayó Abogadro.

En cuando a la sensibilización de la sociedad frente al tema de la discapacidad, el pasado 21 de marzo – en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down se pudo apreciar que varias instituciones educativas se sensibilizaron con el tema.

Las capacidades diferentes conforman una realidad cuyo concepto y acciones han ido evolucionando; el tiempo de los prejuicios ha quedado atrás puesto que se maneja mucha información. Antes no se sabía que el Síndrome de Down es una alteración genética y hasta se llegó a pensar que era una enfermedad contagiosa.

«Cuaquier tipo de discapacidad se vive con mayor naturalidad, no obstante las asociaciones y los grupos de padres siempre van a tener que existir. Somos los que reclamamos los derechos de las personas fundamentalmente a nivel de los políticos, que no suelen ser generosos. El Sistema Nacional de Cuidados nació porque los padres golpearon puertas exponiendo que existía una necesidad de contención para los chicos que tienen discapacidad severas y que necesitan contención.

A través de las asociaciones se establece contacto con PRONADIS, con la Comisión Honoraria de la Discapacidad y cuando surgen proyectos a traves del MIDES, también el acceso a los diversos programas de Uruguay Emprende. Todas estás conexiones se hacen a través del grupo de padres» – agregó la entrevistada.

Por su parte Paola Silva reveló que dentro de los núcleos familiares se han advertido cambios y grandes avances. De tener a los chicos y jóvenes con capacidades diferentes encerrados se los ha ido incluyendo en los diferentes espacios.

Por ello el trabajo en equipo resulta fundamental «tratando de dejar de lado los individualismos».

No obstante no resulta fácil llevar adelante una labor grupal. El involucramiento es determinante a la hora de poder avanzar en cada uno de las realidades de las capacidades diferentes.