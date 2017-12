El presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, también se quejó de los problemas presentados ante el BROU

Ante los hechos de pública notoriedad, donde nuevamente sucedieron errores en la liquidación de haberes de los funcionarios municipales, situación que generó el malestar de varios de los afectados y lo que motivó que el sindicato del ramo se manifestara en contra de lo ocurrido, porque el tema podía llegar a afectar los posibles problemas en el acceso a los créditos otorgados por el Banco República a los trabajadores de la comuna, EL PUEBLO dialogó con el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez, quien reconoció la preocupación del sindicato ante una “seguidilla de errores” a la hora del pago de los salarios, entre otras cosas.

-¿Cuál es la postura de ADEOMS, frente a los errores en la liquidación de sueldos que ha habido recientemente?

La postura del sindicato la dejamos de manifiesto en muchas de las declaraciones públicas que hemos hecho nosotros; entendemos que, en lo que respecta al pago de salarios de los trabajadores, no hay punto medio, no hay punto de negociaciones estos deben de salir correctamente, como corresponde, y no admitimos más errores, ya que se viene de una seguidilla de errores desde hace meses.

Si bien entendemos que ahora hay un sistema nuevo, con el cual se suponía se iba a dar de una mejor manera la liquidación de los salarios, el sistema está dando varios problemas, porque obviamente al ser un sistema nuevo ni siquiera los funcionarios conocen a fondo el mismo, no lo compartimos como excusa.

Acá el Gobierno Departamental tiene que hacer el máximo de los esfuerzos, y se supone que previo a implementar un sistema nuevo, ya se tendría que tener el conocimiento de cómo funcionaba en un cien por ciento, cómo se carga el sistema con la información debida, para que no haya problemas; y no estar haciendo pruebas todos los meses, viéndose qué medidas se van tomando y de qué forma se solucionan a medida que aparecen los problemas.

Creemos que la cuestión es al revés, se tendría que haber formado a los compañeros, se tendría que haber formado a los responsables de utilizar ese sistema, para que cuando se comenzara a utilizar, se supiera de que no iban a haber errores, y no pasar por la incertidumbre con la que estamos de que todos los meses surge algo nuevo.

Y después, obviamente, existen cuestiones que vienen desde hace rato, como por ejemplo, el no pago en un mes de la extensión horaria, otro mes no le pagan el insalubre, otro mes no le pagan la prima de riesgo, se hace mal la liquidación de las retenciones, etc. Esto ya viene desde larga data, y se lo hemos reclamado una y otra vez al Gobierno Departamental; y bueno, justamente estamos tratando de tener una reunión para ver a ciencia cierta qué es lo que está pasando.

-También trascendió de que habría dificultades con el BROU, ¿es verdad?

Con respecto al tema del Banco República, es exactamente lo mismo que lo anterior. Nosotros entendemos como sindicato que nos tienen en una calesita.

Vamos al Banco y nos dicen que la Intendencia no cargó la información; volvemos a la Intendencia y nos plantean que ellos sí enviaron el disquet, de que sí cargaron la información, pero que el Banco solicite información nueva, y entonces nos tienen en esa calesita.

¿Qué es lo que vamos a solicitar? Una reunión entre la Gerencia del Banco, los representantes de la administración y el sindicato; y ahí, con las tres partes involucradas presentes, vamos a ver qué es lo que está pasando; porque si bien hay una gran incertidumbre entre los trabajadores, también la hay a nivel del sindicato, ya que nosotros si hay una cuestión que hemos demostrado es la responsabilidad, y no queremos andar dándoles respuestas a medias a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, y queremos las cosas trasparentes y claras como deben de ser.

-¿En qué afecta específicamente al trabajador el inconveniente generado aparentemente con el Banco República?

A todos les afecta de diferentes maneras, dependiendo de la situación personal y desde la urgencia de cada compañero; pero obviamente que la línea de crédito cada uno la utiliza para lo que considera necesario. Capaz algún compañero está necesitado terminar su casa; capaz otro quiere cambiar el vehículo; en cambio también hay otros que capaz necesitan pagar cierta cantidad de cuentas para seguir comiendo, y otro pagar deudas; o sea, cada uno tiene una realidad diferente y la realidad es que muchos compañeros han ido al Banco y no han podido operar por temas que son ajenos a los funcionarios.