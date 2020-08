Por. Máximo San Martín

Asesor de Imagen Personal y Corporativo

En la columna de la semana pasada me había quedado en el tintero hablar un poco más o definir exactamente el Concepto que he dado a llamarse Cultura del Escaparate. Este concepto surge a través de entender que es fundamental en la actualidad aprender a elevar o mejorar nuestra imagen personal de forma integral –como ya lo he mencionado- y proyectar hacia afuera una imagen de credibilidad, seguridad y confiabilidad. Esto teniendo en cuenta que las personas hemos pasado a jugar un papel preponderante en el tema de la publicidad. Cada día y cada vez más, las personas quieren saber quién está detrás de una marca, quieren tener un modelo a seguir y alguien que los conduzca y les facilite el camino, como una suerte de mentor, de los que dicho sea de paso, pululan en las redes sociales.

Ahora bien, la Cultura del Escaparate es la sociedad en la que vivimos, una gran tienda en donde todo está a la venta, en donde todo se exhibe en grandes escaparates, en donde todo está en vidriera, es ofrecido y puede adquirirse. Esta realidad nos deja dos opciones: la primera es intentar mimetizarnos con lo que pasa a nuestro alrededor en la mayor medida posible y casi fluir sin ser vistos ni llamar la atención y la otra es utilizar esta realidad a la que llamo Cultura del Escaparate para ser notados, ser vistos, vendernos y vender.

Ojo, con esto no estoy hablando de aparentar algo que no se, es como hacen muchos en todas las ciudades del mundo o en las propias redes sociales; hay que ser auténticos y mostrar a nuestras audiencias grandes verdades para crear fidelidad; estoy hablando de utilizar a nuestro favor las herramientas que nos otorga la actualidad y sacar el mayor beneficio posible de ellas. Lo importante siempre es encontrar como lo dije antes el equilibrio entre el interior y el exterior, solo tener un buen envoltorio no nos sirve a largo plazo. Puede servir en un primer momento, como el bello envoltorio de un chocolate. Lo vemos en la góndola de un supermercado y nos invita a comprarlo, nos llama. Ahora, si al llegar a nuestra casa, -casi se nos hace agua a la boca-, lo abrimos, lo probamos y el sabor nos parece asqueroso, jamás lo volveremos a comprar. Pasa lo mismo con las personas.

Hay que dirigirse con cuidado, paso a paso para que no nos succione este sistema, hay que aprender de él. Prepararnos todo el tiempo porque el camino hacia nuestra mejor versión siempre está delante de nosotros y por momentos se vuelve incierto, como ahora. Siempre hay mucho que aprender. No nos pondremos aquí a condenar esta Cultura del Escaparate como hacen muchos señalando que «todo tiempo pasado fue mejor» y que el mundo es hostil y carente de contenido.

No diremos que la Cultura del Escaparate es mejor ni peor, es diferente y seguirá cambiando, mutando todo el tiempo; de hecho en este momento ya lo está haciendo ante la realidad actual, por eso es tan importante encontrar el equilibrio en nuestra imagen y no solo aprender a vender productos o servicios, sino también a nosotros mismos añadiendo todo el tiempo valor agregado. Todo aquel que pueda adaptarse logrará antes o después mejores resultados. Tenemos a la tecnología de nuestro lado y es preciso abrazarnos a ella para mejorar nuestro rendimiento en estos tiempos de transición.

Hay que ser conscientes de que con solo ver las redes sociales más importantes de alguien, un ojo bien entrenado puede extraer muchas conclusiones. Características que incluso muchos empleadores y empresas ponen en práctica porque es allí donde muchos están con la guardia baja, por lo menos un poco más que en la entrevista de trabajo en donde muchas veces se esmeran para decir lo que piensan que el entrevistador desea escuchar. Por eso es tan importante mantener la etiqueta en todos lados. Ser respetables siempre, no alterarse ni perder los estribos discutiendo en redes sobre cosas que no te llevan a ningún lugar. Sean coherentes, construyan su identidad con sustento, eleven su imagen y proyecten una imagen de seguridad. De hecho, como asesor de imagen, cuando alguien contrata nuestro servicio, lo primero que hacemos antes de una entrevista personal con el cliente, es justamente buscar la mayor cantidad de información posible sobre él en sus redes para de esa forma realizar un análisis previo que después será complementado.

Tengan en cuenta la Coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que exponemos en nuestras redes, eso puede favorecernos o llevarnos a una «peripecia» terrible.