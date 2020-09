Por. Máximo San Martín Asesor de Imagen Personal y Corporativo

Hace algunos días me dirigí para realizar un trámite a un determinado lugar y lo que me llamó la atención fue el trato que me brindó la funcionaria que se encontraba realizando esa actividad al público. La verdad es que no fue la mejor.

Ante mi saludo de Buenos días, por ejemplo, incluso no me lo devolvió y su forma de tratarme fue cortante. Incluso noté que no me veía a los ojos. ¿Por qué hago referencia a esta anécdota? Bueno, porque la verdad es que luego de retirarme y mientras regresaba a mi casa, me fui reflexionando acerca del trato que les damos a las personas y la importancia y repercusión que este trato representa en nuestra imagen personal. Y es que uno puede apropiarse o cargarse de esa energía muy poco positiva de algunas personas y tratarla de la misma forma en consonancia con la forma en que nos han tratado a nosotros, o todo lo contrario; que en definitiva fue la postura que adopté ante tal situación. En primer lugar me pregunté qué podría estar pasándole a esta persona, ya que seguramente no se encontraba en un buen día y a cualquiera le puede ocurrir. Claro, lo ideal como se dice habitualmente es no trasladar algún problema personal o hacerlo notar en nuestro trabajo, pero a veces eso resulta imposible. Por lo tanto, creo que desde nuestro lugar y eso habla muy bien de nosotros como personas, lo importante es tener Empatía con el otro, ponernos en el lugar del otro. En este caso, no actuar de forma hostil potenciando la tensión, sino todo lo contrario, tratar al otro con mayor amabilidad y hablar en un nivel discursivo aún más elevado. Tal vez de esa forma uno logre que la otra persona se dé cuenta de su accionar y podamos desarticular las actitudes y maneras de una persona que no está pasando por un buen momento. Lo ideal es no recargarse de esos problemas porque seguro tú ya tienes los tuyos propios, pero lo importante es reflexionar pensando en nuestras actitudes diarias. Pensar en que Imagen Personal significa también cosas tan simples como saludar a alguien que realiza un servicio para ti. Saludar con unos buenos días, buenas tardes o buenas noches son solo un ejemplo de las buenas costumbres y valores a cultivar. Nuestra forma de actuar frente a los demás habla de nosotros mismos. Habla del verdadero poder de nuestra imagen. Nuestra mesura y tranquilidad frente a determinados episodios, comunican nuestra fortaleza o debilidades. Hay que trabajar en eso. No estar a la defensiva y aprender a escuchar y ver a los ojos a los demás aunque no conozcamos a la persona. Estoy hablando desde la persona que cuida un vehículo, la persona que limpia las calles, hasta la persona más elevada con la que vayamos a entablar una conversación de negocios o a entrevistarnos por tal o cuál tema.Son cosas tan sencillas que a veces por la vorágine de la sociedad que nos rodea y de nuestras actividades cotidianas, tendemos a olvidar, pero que sin dudas al trabajarlas nos ayudarán a ser más efectivos en el cuidado de nuestra energía, pero además, nuestras formas llamarán la atención de quien nos trate y contagiarán, aunque sea de a poco, a otros, a los que cada día más haremos sentir mejores y más a gusto a nuestro lado.

Recuerda que los verdaderos líderes no lo son por tratar mal a los demás sino por la capacidad que tienen de adaptarse a las situaciones, de encontrar soluciones en donde otros solo ven problemas, pero además por predicar con el ejemplo. Así que te invito a aplicarlo y seguro notarás muy pronto la diferencia.

