Por. Máximo San Martín

Asesor de Imagen Personal y Corporativo

En nuestra columna de las semanas anteriores les estuve hablando acerca de la importancia de una primera impresión, de la fuerza de trabajar nuestra imagen de forma integral y tener en cuenta que todo suma cuando se trata de elevar nuestra imagen personal.

Les estuve explicando además que la imagen se compone de una imagen interna y una imagen externa y en ese orden les he explicado que la imagen interna es nuestra esencia, lo que somos como personas, nuestra forma de pensar, de sentir, esas emociones que expresamos ante cada situación.

El cúmulo de experiencias, ya sean buenas o malas que acumulamos a lo largo de nuestra traza histórica dentro de la sociedad y todos los conocimientos adquiridos.

Ahora bien, hoy no me quería detener en esa imagen interna, sino hablarles de la imagen externa y dejarles algunos tips que pueden ayudarles a conocerse mejor, a pensar en algunos detalles en los que a veces no reparamos y ser más efectivos a la hora de vestirnos.

Así, por ejemplo, quisiera hacerles una primera pregunta: ¿Saben qué tipo de cuerpo tienen? Esto resulta fundamental para comenzar a conocernos a nosotros mismos y de esa forma saber qué tipo de atuendos nos quedarán mejor a la hora de tener que elegir o poder potenciar algunas características de nuestro cuerpo que nos agraden más. En esta ocasión me voy a centrar en la complexión anatómica del Hombre y la próxima semana lo haré con la complexión de la mujer. A grandes rasgos, podemos diferenciar entre tres tipos de cuerpos bien marcados: el Ectomorfo, Mesomorfo y Endomorfo. Al hablar de un cuerpo Ectomorfo, estamos hablando básicamente de un cuerpo muy delgado, habitualmente poco musculado y con extremidades que tienden a ser más largas.

Así, por ejemplo, en días más fríos puedes jugar un poco con las capas de ropa para aportar mayor volumen a tu cuerpo. Respecto a los pantalones, probablemente uno no tan ajustado en las piernas de tipo «Regular», más recto puede ser una excelente opción. De todas formas esto es una sugerencia, pero si aún así amas el pantalón slim fit y no te molesta, puedes usarlo sin problemas y optar por algo no tan ajustado arriba. Cuidado, usar ropa grande tampoco te ayudará, te hará ver disfrazado. Algunas prendas con rayas horizontales añadirán volumen a tu cuerpo.

Por favor evita que las mangas de tu camisa o saco sean grandes, eso te hará ver mal.

Por otro lado, cuando hablamos de cuerpos Endomorfos, hablamos de personas que tienen mayor predisposición a subir de peso y generalmente poseen una cintura más ancha y las extremidades más cortas. Por lo tanto es mejor evitar usar prendas que te den más volumen y te hagan ver más grande.

Te sugiero vestir ropa recta pero no grande. Los pantalones o jeans quedan mejor de tiro alto, sobre tu cintura. Puedes usar tiradores en vez de cinto; te darán más altura y soporte.

En cuanto a colores es preciso saber que los oscuros, como el negro, estilizan mucho más. No uses rayas horizontales en tu ropa, opta por rayas verticales, te harán ver más alto al igual que los corbatines o tirantes. Los pantalones por favor que no te queden largos bajo ningún concepto, mándalos cortar a medida si es necesario para que te hagan ver bien.

Por último, cuando hablamos de cuerpos Mesomorfos, hacemos referencia a un cuerpo atlético en forma de V, generalmente más musculado. Aquí es interesante encontrar el equilibrio entre los hombros y la cintura. Por ello, camisas más slim y pantalones más ajustados destacarán más tu figura.

Aquí debe quedar en claro que no estoy hablando de cuerpos mejores o peores sino de cuerpos distintos. Lo importante es conocerse. Como dice la frase: «Dime qué tipo de cuerpo tienes y te diré qué prendas te quedan mejor». Hay que aprender a sacar partido de nuestro cuerpo.

Por otro lado, jamás hay que intentar ser alguien que no se es. Porque eso significa estar disfrazado. En todo caso, los cambios deben ser graduales.