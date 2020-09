Por. Máximo San Martín

Asesor de Imagen Personal y Corporativo

Hoy quiero hablarles de algunos errores que las personas cometemos a diario respecto a nuestro estilo personal y que son bastante comunes y repetidos, sobre todo a partir del desconocimiento que se posee sobre el tema.

El primero de ellos es un ajuste equivocado. El modo en como la ropa se acomoda a tu cuerpo acaba por ser uno de los elementos que forman nuestra apariencia y proyectan nuestra imagen; tanto la que nosotros vemos, como lo que pueden ver de nosotros. Por ende, un ajuste equivocado puede tirar abajo un primer encuentro con una determinada persona a la que no conocemos o incluso dañar nuestra imagen personal. Procura que la ropa esté a tu medida, sobre todo si has bajado de peso; acompaña ese proceso ajustando tu ropa. No sigas usando la misma ropa que ahora te quedará grande y te hará ver desalineado. Lo mismo ocurre si has subido de peso; en ese caso tendrás probablemente un poco menos de suerte, ya que habrá ropa que no te servirá y otra te quedará demasiado ajustada. Lo importante siempre con la indumentaria, es no ponerte a pensar en cómo estuviste antes o cómo deseas estar a futuro, lo importante es pensar en el aquí y ahora para que lo que elijas usar se te vea excelente sin importar tu talla.

El segundo de los errores que solemos cometer tiene que ver con elegir la ropa inadecuada. La ocasión o el lugar al que pensamos acudir determinan mucho en nuestra vida a la hora de seleccionar qué pensamos ponernos. Por eso jamás hay que subestimar la seriedad de un evento, señalando el clásico: «yo voy así nomás, total es un rato». Esas palabras pueden ser nefastas, porque al subestimar ese rato, estamos subestimando también que ese lugar y ese rato nos pueden proporcionar las relaciones sociales adecuadas para lograr a corto, mediano o largo plazo determinados objetivos. Por otro lado, así como no debemos subestimar, tampoco tenemos que pasarnos de etiqueta en una ocasión un poco más informal porque es probable que eso te coloque en una situación incómoda, confundiendo a los demás con tu apariencia. Por lo tanto, ante la duda lo mejor es siempre preguntar de qué tipo de evento se trata y en el caso de no obtener demasiada información, es preferible siempre verte más elevado, que demasiado informal. Pero lo más importante siempre y esto no debe olvidarse, es ser fiel a ti mismo; jamás te disfraces.

El tercero de los errores tiene que ver con la inconsistencia de patrones. Esto tiene que ver con acumular de forma abundante distintos tipos de estampados en tu ropa. Camisa o blusa con una determinada estampa, pañuelos con otro patrón de estampados, cartera o pantalones con detalles o pines. Mucho cuidado con eso porque resulta algo exagerado y puede comunicar a nuestro interlocutor también una imagen equivocada, tal vez diferente a la que estés deseando emitir. En esta inconsistencia entran también los colores de la indumentaria y los accesorios. Sabemos que los accesorios adecuados, pulseras, collares, relojes, anillos y demás, pueden ser muy efectivos a la hora de completar nuestro outfit, pero hay que saber seleccionar. Por favor, todos estos accesorios juntos y al mismo tiempo, solo te harán ver sobrecargada/o. En la misma línea debes saber que no todos los colores se dan la mano y no todos te favorecen. El tema es largo y vamos a dedicarle una columna específica al mismo, pero a grandes rasgos, todos sabemos qué color nos gusta como nos queda y pensamos que nos favorece porque también nos lo han expresado así en alguna ocasión; así que si no conoces demasiado, puedes irte a lo seguro y hacer énfasis en el color de algún accesorio para destacar más tu imagen y captar un poco de atención, pero no intentes llamar la atención mezclando varios colores al mismo tiempo, porque es posible que exageres y te veas demasiado extravagante o llamativo y hasta payasesco si desconoces las reglas del círculo cromático. Recuerda a veces menos es más si no presentas o no te interesa un look que en el mundo del Asesoramiento de Imagen llamamos «Creativo». Siempre depende de qué deseas comunicar y obtener del lugar o el tipo de reunión de la que participes.