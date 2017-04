El dirigente sindical sostuvo que lo que dijo el PIT CNT en Venezuela “no lo representa”

¿Cuál es el Uruguay que vamos a tratar de proyectar? ¿Es solo ganadero, es solo agropecuario, es pulpero de celulosa? ¿Es de puertos logísticos para competir con Santos – Buenos Aires? Con una frontera de tierra donde pasa todos los días un contrabando masivo. Donde desde el Río Negro para arriba en lo que va de este año se ha vendido más latas de cerveza brasileña que botellas de cuatro litros de cerveza uruguaya. ¿Cuál es el mercado que tenemos?”, denunció Richard Read.

El histórico dirigente sindical del gremio de los trabajadores de la bebida, creó la Corriente sindical “5 de Marzo” que integra a dirigentes sindicales de distintas ideologías y que confluyen en una agrupación con los mismos objetivos y principios.

Read, dio una conferencia de prensa en la sede de los trabajadores uruguayos de Salto Grande y sostuvo que “en el Uruguay actual hay una desocupación importante y cuando la gente pierde el trabajo la situación no está para encontrar laburo en la vereda de enfrente”.

Y graficó incluso que “todavía hay unos 500 mil trabajadores en nuestro país que ganan sueldos de 16 o 17 mil pesos y está difícil mantener el mes con esa plata, muy difícil. Entonces si no se revisan los Consejos de Salario, que desde nuestro punto de vista hay que revisarlos porque el formato no da los resultados que tiene que dar, que es la equidad y la distribución de la riqueza, entonces esto lo que va a ser es el país de las changas, la changa del verano, la del invierno, la de esto y la de lo otro, pero creo que Uruguay necesita una discusión mucho más seria para saber hacia dónde va”.

Read dijo que la Corriente 5 de Marzo que él lidera “plantea sin dudas una independencia de la clase política y de las patronales, no vamos a aceptar jamás una dependencia de ese tipo, me parece que es un tema que hace mucho daño”.

Dijo que los números económicos “no son los de horror que vivimos hace algunos años y eso es positivo, pero aún así, sigue habiendo una situación compleja de falta de distribución de la riqueza, sigue habiendo gente con mucha mucha guita y cada vez hay más gente con menos dinero, para nosotros hay que revisar la distribución de la riqueza y si hubo aumentos de salarios y cosas positivas, también es cierto que hubo un crecimiento del país en los últimos 12 o 13 años como nunca se había visto antes y por eso tuvo que haber una mejor distribución de la riqueza”.

Y sostuvo que también a su juicio hay que “seguir organizando trabajadores que no están organizados en un sindicato por mil motivos y hay que buscar que esos miles de trabajadores se terminen organizando en un sindicato”.

NO SE SIENTE PARTE

Read dijo además que las palabras del secretario general del PIT CNT, Marcelo Abdala, de apoyo al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, en ‘nombre del pueblo uruguayo’ “no lo representan”. “No creo que haya ido en nombre del pueblo uruguayo, podrá representar a un sector, a mí no me representó”, enfatizó.

El dirigente sindical señaló que “la ley de inclusión financiera no es inclusiva” y aclaró que “no está de acuerdo con que obligue a la gente a usar tarjeta, tendría que ser la persona la que en su derecho privado elija entre tarjeta o efectivo, porque además las tarjetas no son gratuitas, siempre hay alguien que se beneficia”.

En tanto el veterano dirigente sindical uruguayo añadió que el decreto que regula los piquetes en las calles que emitió el Poder Ejecutivo es “inoportuno e ineficiente”, dijo que el mismo tendría que haber sido “más claro” y que el derecho de huelga y la movilización “no habrá decreto ni ley que se los impida, porque el conflicto no es una cuestión de derecho, sino de hecho”.

Read aclaró que el piquete “es una extensión del derecho de huelga”, y que se refirió a que la Marcha del Silencio de cada 20 de mayo, en plena calle “también interrumpe” el tránsito y en ese sentido la misma no puede ser limitada por lo cual insistió en que no está definido en ese decreto el piquete.