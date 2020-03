Con la Escritora brasileña Roberta Verdi

Roberta Verdi es abogada, actriz, Docente Periodista y Escritora brasileña, creadora de “Río Negro”, una novela gaucha y espiritista, que rescata la historia del Río Grande del Sur en los años 1875 a 1894, que retrata las costumbres, la ropa, la vida en el campo, la fe y la valentía de un pueblo que conquistó su país con punta de lanza y pata. Caballo.

Verdi tiene 35 años, nacida en Flores Da Cunha, paraje de Río Grande del Sur.

El personaje principal de la novela es Claridad, nieta de un heroico capitán Farroupilha, una niña que vivía en una estancia, ubicada a orillas del Río Negro, en ese momento, territorio perteneciente a la ciudad de Bagé.

Claridad vive innumerables emociones con Lucero, una bella uruguaya, que despertó su pasión instantánea.

La pareja vive encuentros y desajustes. En todos los períodos del libro, se narran los aspectos históricos importantes de cada época, así como las vidas de todos los personajes.

Claridad no solo tiene la suerte de encontrar un gran amor, sino que tiene la oportunidad de tocar el piano en escenarios europeos respetables, ya que fue una compositora consumada. El libro trae, a través de la experiencia de Claridad, la importancia de la música y el arte para la curación emocional de cada ser humano, así como los aspectos espirituales que pueden interferir o ayudar en el proceso evolutivo de la historia de cada espíritu”.

-¿Cómo comienza su historia en el mundo de las letras y el periodismo:

-”Desde que era niña, escribí obras de teatro, las dirigí y actué como actriz. Siempre me ha encantado la música y el arte. Cuando era adolescente, me dediqué a la lectura y siempre destaqué por escrito, así que opté por la profesión de abogado y pronto fui a la escuela de posgrado, maestría y doctorado.

Al dedicarme a las especializaciones, desarrollé aún más mis habilidades de escritura, comencé mi carrera como profesor universitario e investigador en la Universidad de Caxias do Sul. Después de dedicarme unos años en la carrera académica, me diagnosticaron fibromilagia, el camino hacia el alivio del dolor fue encontrar Mi verdadera vocación: el arte. Siempre he sido extremadamente sensible y es por eso que necesitaba expresar estos sentimientos por escrito. Así que decidí cambiar de ciudad y vivir en Bagé, cerca de la frontera con Uruguay, donde viven mis dos hermanos, sentí que la vida más tranquila en el interior me ayudaría en la creación artística.

Me fui a vivir a una estancia ubicada a orillas del río Negro donde recibí inspiración de la historia de la novela, en los intervalos que enseñé en la universidad de la ciudad dediqué mi tiempo a escribir y en menos de seis meses, terminé de escribir el libro. Con el libro vino el proyecto para un musical llamado Rio Negro do Pampa a Paris, donde yo, mi hermano Eduardo Verdi y Lucas Gross contamos diez fragmentos del libro en forma de una telenovela de radio. Después del musical, comencé el proyecto de una telenovela de radio junto con mi amigo Luciano Delgado, la radio jabón fue transmitida por 10 radios de tres estados brasileños

¿Cómo se han dado a lo largo de su vida ese cúmulo de vivencias en la frontera de Río Grande Do Sul y Argentina?

-”Mi familia tiene raíces en el campo, desde pequeño me encantaba montar a caballo y siempre he acompañado a mis hermanos en numerosos rodeos en Rio Grande do Sul y Uruguay. Hace unos 15 años, mi padre compró una pequeña propiedad en Acegua, en la frontera con Uruguay y mi pasión por la región que ya existía se hizo aún mayor. La belleza de la Pampa me hizo sentir una energía inexplicable, sentí que mi corazón latía más rápido y siempre supe que en algún momento experimentaría grandes emociones en estos aires.

Hoy, después de terminar esta novela, entiendo que esta historia estaba aquí esperándome y en el momento correcto tuve el honor de escribirla”.

-Una historia de su juventud que la haya marcado de por vida…

-”La primera vez que actué en el escenario, sin duda marcó mi vida para siempre. Fue en un festival de poesía en mi escuela donde compitieron representantes de todas las clases. En ese momento, sentí que lo que realmente hizo que mi corazón latiera y se sintiera vivo era el arte. Interpreté, junto con algunos colegas, una poesía de la cantante Cazuza, quien habló de la burguesía y ¡cuánto no sabe de poesía! Nunca olvidaré si uno de los versos que recité: ¡La burguesía apesta! ¡La burguesía quiere hacerse rica! ¡Mientras haya burguesía, no habrá poesía! Ganamos el festival con el primer lugar, no fue el premio, sino la emoción del escenario que marcó ese momento y lo hizo inolvidable”.

¿Cómo llega a usted la historia? ¿Cuándo decide plasmarla en un libro?

“Esta historia fue inspirada por la espiritualidad, es una obra mediana, que tuve el honor de escribir. Sentí una inspiración, como si alguien me mostrara los eventos en imágenes y desarrolle los diálogos y la narrativa”.

-¿Qué significado tiene para usted la tradición… qué valores culturales e históricos unen a los tres países?

-”La tradición tiene un significado muy importante en mi vida, siempre me conmovió, hizo que mi corazón latiera más rápido, por eso escribí este libro, con la intención de rescatar y valorar el sentimiento de pertenencia que los gauchos de las tres patrias poseemos a través de identidad de nuestros pueblos. Son estos valores culturales de nuestra historia los que nos hacen Hermanos, fue a lomos del caballo que los tres países defendieron sus territorios y lucharon por sus ideales.

Las tradiciones mantenidas en las estancias hasta hoy por los descendientes de este hombre que descubrió su tierra natal a la jineta y permitió que el progreso llegara sin perder las raíces que nos recuerdan de dónde venimos. El sentimiento de pertenencia se desarrolla en el ser humano, primero, en el seno de su familia y luego, en el entorno social en el que se inserta, dependiendo de cómo viva, se identificará con ciertas cosas o personas. La pertenencia y la identidad interfieren en la construcción de valores y actitudes humanas, por eso es tan importante preservar la cultura regional y compartir / difundir el arte que implica este rescate. Los activos culturales gauchescos de las tres Patrias se transmiten de generación en generación, generalmente aplicados por las comunidades, transmitiendo su historia y costumbres, generando un sentido de identidad y continuidad a la práctica de ciertas culturas, contribuyendo a promover el respeto por la historia y el amor por su gente

-¿Cómo es un día en la vida de Roberta Verdi?

-”Muy normal y fluída. Trabajo como abogado, profesor universitario, escritor y participo en un programa de radio. En mi tiempo libre disfruto de la compañía de mi familia, mi novio y mi maravillosa hijastra Lívia.

Es también usted especialista en el área Medioambiental… ¿Qué lectura y análisis hace de la realidad que estamos viviendo y si cree que hay un ánimo en la humanidad de tomar conciencia para revertir la situación?

-”Mi lectura del escenario actual no es la más positiva, entiendo que el ser humano aún no ha despertado la conciencia de los problemas ambientales. Por otro lado, si creemos que muchas personas todavía tienen hambre en el mundo y tantas otras son víctimas de una violencia terrible, que todavía tenemos países en guerra, seres humanos que se suicidan para defender intereses que ni siquiera son de ellos, nos damos cuenta de que los problemas ambientales aún están muy lejos. ser resuelto no me sorprende.

Sin lugar a dudas, incluso ante tantas dificultades para superar, debemos centrarnos en la educación ambiental, ya que me parece un medio muy efectivo para la preservación. Creo que los seres humanos pueden revertir la situación, pero desafortunadamente el despertar de esta conciencia está ocurriendo lentamente. El ser humano no es el centro del mundo, la naturaleza no está a su disposición, es la parte más pequeña de un gran ecosistema, del que depende su vida y no al revés”.

– Una última reflexión para compartir.-.—

-”Creo que el amor es la mayor prueba de que los seres humanos tenemos que desarrollarnos y evolucionar. Necesitamos más amor en las familias, comunidades, escuelas y, como resultado, tendremos más amor en el mundo. Creo que todos necesitamos amor verdadero, necesitamos desafiarnos a amar con un amor que libera, con un amor que respeta más a los demás, necesitamos más empatía por nuestro prójimo.

Si queremos un mundo mejor, tenemos que mejorarnos, y la única forma de mejorar realmente es en el amor. ¡El amor puede transformar el mundo!

¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tu vida, tu familia, ama a tus hijos y a tus amigos, estoy seguro de que en poco tiempo viviremos en un mundo mejor”.