Con quince años de experiencia en el mercado inmobiliario salteño, el empresario Rodrigo Rivas abre su propia inmobiliaria que llevará su nombre como marca personal. La misma estará ubicada en Osimani 99 (casi Uruguay), al lado de la tienda Santino, de su propiedad.

“Estoy iniciando este nuevo ciclo, con mucho entusiasmo y con un profundo agradecimiento hacia todas las personas que me han animado a tomar esta decisión. Una decisión que es fruto de un proceso, de muchísimos aprendizajes y de la consolidación de un crecimiento personal y profesional que se plasma en esta apertura”, señal ó. “En este proceso no puedo dejar de reconocer lo que ha significado mi padre para mi. El fue quien en el año 2004 me dio la oportunidad de aprender este oficio, cuando yo venía de trabajar en un Banco y lo único que tenía para ofrecer eran las ganas de salir adelante. Compartimos todos estos años de trabajo, generando proyectos inmobiliarios propios e impulsando otros de inversores privados. Contar con su apoyo ahora para dar este paso, ha sido muy importante para mi. Siempre le estaré muy agradecido”, agregó.

El mercado inmobiliario hoy

“A la hora de analizar el mercado inmobiliario salteño destaco especialmente la buena respuesta que han tenido los proyectos de Edificios, los cuales lograron ventas en pozo de más del 50% de los apartamentos y a la hora de su entrega llegan con la totalidad vendidos. Por otro lado, si bien la venta de casas ha sido irregular, entiendo que es porque algunos precios están por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar y eso enlentece su salida. El potencial comprador es el que determina la demanda y confirma si la propiedad lleva el precio adecuado para el momento o no. Como asesor siempre intento transmitir esto a la hora de hacer una tasación”, explicó Rivas.

Al consultarle sobre en qué se diferenciarán su servicios, Rivas señaló “cuento con una sólida experiencia en el rubro, con un trabajo fluido con otras inmobiliarias del país y un muy buen relacionamiento con los colegas locales. Como lo he venido haciendo, en mi los clientes siempre van a encontrar un gran compromiso para buscar y encontrar soluciones inmobiliarias a la medida de sus necesidades, a partir de un trato personalizado, confidencial y transparente. Eso ya está asegurado tanto para quien quiera vender, comprar, alquilar o confiarnos la administración de sus propiedades”, finalizó.