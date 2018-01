El 17 de febrero

La poetisa salteña Rosa María Perillo, conocida en nuestro ámbito por Teté – desde hace muchos años reside en Europa y en breve presentará su nuevo libro “Desgranando palabras” el próximo sábado 17 de febrero a las hora 19.00 en la ciudad de Alicante.

“Es una antología de lo que ya tenía escrito pues lo quería registrar y ya estoy preparando el próximo libro que sería presentado este año, de versos libres e inédito intitulado Estrellas de Fuego” – reveló la artista que triunfa en el exterior.

El libro va a estar disponible en Google para aquellas personas interesadas en adquirirlo en cualquier parte del mundo. El amor, las inquietudes de nuestra propia búsqueda espiritual, reflexiones son los temas que la inspiran a escribir los versos… encuentros, pasión… temores.

“El alma propone y el corazón es el que habla y un poeta necesita plasmar ese sentir tan profundo que nos invade por momentos” – afirma Rosa María Perillo.

¿Existe un antes y un después de Teté creadora luego de que partiera hacia el Viejo Continente?

-“Hay una Teté antes pero hay una Rosa nueva, fragante… diferente… más madura. Siento que estoy despertando y que me esperan nuevos horizontes mucho más amplios dentro de mí y quiero compartir ese mundo interno con el externo. Hoy creo más en mí y en lo que hago. Estrellas de fuego propone un verso diferente… nuevo.

Tengo otra visión del mundo… siento que este está despertando y yo con él. Y hay que estar preparados para los cambios. Para que se concrete un cambio en el mundo primeramente debe experimentarse un cambio en nuestro mundo interior”.

-“En primer lugar se inicia porque uno quiere ese cambio… es más lo necesita urgente en su interior… romper barreras, estructuras, cristales y viejos moldes.

Allí comienza el nuevo caminar. Y no nos damos cuenta… es que llega un momento es que advertimos que hemos pegado un salto.Debo decir que los cambios nunca son rotundos sino paulatinos. Una mañana de pronto nos sentimos diferentes”.

-¿Ello se va traduciendo en su literatura?

-“Así es … todo se deja traslucir a través de la escritura… siento que estoy profundizando dentro de mi alma y espíritu. Creo en otras vidas y que no solamente podemos jugar con las palabras por los hechos de nuestra vida sino también por vivencias de otras vidas que están en nuestra alma a la espera de ser recordadas. Pienso que el lápiz es una herramienta muy eficaz para plasmar sentimientos y emociones. Es una terapia… una locura mágica y maravillosa.

Añoro mucho mi tierra, la gente… lo cotidiano… el pan y el olor a las frutas… a los naranjales… el aroma de los azahares… mi corazón está repartido… una parte en España y otra en mi tierra. Una vez que estamos lejos apreciamos las pequeñas cosas… las de todos los días.

Canarias tiene otro encanto… una diversidad de culturas… pero el país nuestro es otra cosa… ese sentimiento es indiscutible”.