Marcando el inicio de la festividad se izó la bandera el pasado 13

Muchos ciudadanos aún desconocen qué es Rotaract y cuál es su misión; por ese motivo siempre nuestro medio está dispuesto a divulgar sus actividades y destacar que en breve la organización celebrará su 49a. Semana Mundial de Rotaract.

En un marco de celebración por un año más de la creación del primer Club Rotaract a nivel mundial, uno de los dos clubes Rotaractianos que hay en nuestra ciudad, nos cuentan sobre las actividades que realizan en esta instancia. Para comenzar esta semana de festejos, el día 13 de este mes, se realizó el izamiento de la bandera del club en Plaza Artigas.

Entre diversas actividades los jóvenes refaccionarán una biblioteca para donarla al “Club de Niño La Tablada”, donde además realizarán una jornada de juegos. Posteriormente se promoverá un encuentro de camaradería con los integrantes de Rotary Club Salto e Interact Club Salto. Además, recibirán capacitaciones de los comité de protocolo, finanzas e internacionales (comité hace referencia a cada área específica dentro del club).

ROTARACT 49 AÑOS DESPUÉS

Y durante toda la semana se está realizando una difusión masiva en los medios de comunicación. Los “proyectos programas” (principales actividades anuales) son “Abrigando corazones” y “Donar esta D+”. El primero hace tres años consecutivos que lo realizan, siempre al comenzar el invierno.

El objetivo principal es juntar la mayor cantidad de abrigos en buen estado, de la ayuda de toda la comunidad salteña y después derivan a quienes lo necesitan. La finalización de esta actividad termina con un toque con bandas salteñas y la entrada es, justamente, un abrigo o alimento no perecedero. “Agosto sonriente” es el conjunto de actividades que realizan en dicho mes, con motivo al día del niño.

Normalmente se planifican distintas instancias, el año anterior sumamos “te cuento un cuento”. Pero lo que ha sido consecutivo es la jornada de juegos con merendero de Barrio Andresito. “Donar esta D+”, es un proyecto sobre la concientización de la donación de sangre.

En noviembre del año pasado Rotaract Club Salto realizó un seminario a nivel distrital (durante el año rotario existen diferentes capacitaciones para los miembros de los clubes). En dicho evento muchas empresas salteñas dieron su granito de arena para que este evento se haga realidad. Tuvo una capacidad para 180 personas y las capacitaciones se realizaron en los salones del CeRP.

Las reuniones se realizan todos los sábados a las siete de la tarde en 19 de abril 2022 (Sede de Rotary Noreste).

Rotaract viene del inglés ROTAR e in ACTion. Es una palabra que quiere decir rotarios en acción.

Es una sociedad de clubes de servicio, que está auspiciada por Rotary para jóvenes de ambos sexos entre 18 y 30 años inclusive.

Les da la oportunidad de adquirir habilidades profesionales y de liderazgo, y a buscar una solución para las necesidades básicas y sociales de sus comunidades. Los valores que Rotaract presenta son: el respeto, la integridad, el espíritu de cooperación, responsabilidad, proactividad y comunicación. Son un grupo de jóvenes con vocación de servicio, que apuestan a la solidaridad para hacer de la sociedad en que viven y el mundo, un lugar mejor. Además Rotaract es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y apolítica.

CÓMO SURGE ROTARACT A NIVEL MUNDIAL

A finales de la década del 60, un grupo de universitarios decidieron emprender una nueva asociación que sea llevada de forma más pacífica.

Por tal motivo, el 13 de marzo de 1968 en Charlotte, Carolina del Norte- Estados Unidos, fue creado el primer Club Rotaract y el primero en recibir carta de constitución.

Es por esta razón que todos los años, durante la semana del 13 de marzo, rotaractianos y rotarios de todo el mundo celebran la Semana Mundial de Rotaract.

Al ser un movimiento a nivel mundial, se fundaron alrededor de 100 clubes a nivel internacional.

En 2015 se realizó un censo de a nivel mundial, está constituido por 9,723 clubes en 525 distritos de 178 países. Se estima una membrecía de 223,629 rotaractianos, acompañados de unos 198.000 interactianos (12 a 18 años de edad) y 1.300.000 Rotarios.

DISTRITO BINACIONAL 4945

Rotary se divide en zonas llamadas Distritos. Son zonas geográficas que abarcan distintos países, departamentos y/o provincias. En particular nuestro Distrito Binacional 4945, está comprendido por los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro y la ciudad de Bella Unión de nuestro país y las provincias del norte argentino. Hoy en día, el Distrito 4945, cuenta con 29 clubes rotaractianos.

En Salto hay dos Clubes de Rotary, uno de ellos Rotary Club Salto y el otro Rotary Noreste, ambos pertenecen al mismo Distrito y cada uno de dichos clubes rotarios cuentan con un Club Rotaract.

Rotary Club Salto posee (además de Rotaract) a Interact, grupo que abarcan las edades de entre 12 y 18 años inclusive.

Rotaract hace invitación a toda persona que quiera formar parte de este grupo humano con vocación de servicio. Por cualquier consulta se pueden contactar por medio de la Fanpage: Rotaract Club Salto o al celular del secretario 091 900 600.