Clínica Kenny, procura diversificar su orientación, abriéndose a la comunidad

EL PUEBLO, estuvo presente en la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Esperanza, sede del Rotary Club Salto. En el evento, hicieron uso de la palabra la Presidente de la institución Ana María Guimaraens, el Presidente de la Clínica Kenny y también rotario, el Dr. Néstor Campos y Eugenia Gentili, representante del Rotary Club Bologna Sur, Italia.

Ana María Guimaraens – Presidente del Rotary Club Salto

El Rotary Club Salto concreta la inauguración de la nueva parte que consiste en una ampliación del edificio, el que fue comprado al principio de esta década, con el aporte de los amigos italianos del Rotary Club Bologna Sur, y familiares del señor Tomaso Zappoli.

Estamos proyectando al Rotary Club Salto en un futuro, situándonos en el presente, en nuestra propia casa, instalados y aprovechando lo que tenemos, no solamente en la parte de amistad, que es lo que significa Rotary, sino, también, en lo que refiere a proyectos hacia la comunidad.

Tenemos una larga historia de 88 años; Rotary nació a nivel internacional en 1905, y, en 1930, se fundó el Rotary Club Salto, ya que Salto no podía estar ajena como ciudad, a este movimiento que se daba en aquel momento con tanta fuerza. Y, bueno; con 88 años, Rotary tiene una historia muy rica, con mucho orgullo en aportar a la comunidad, y, en esa línea de trabajo queremos continuar. Tenemos proyectos muy lindos para llevar adelante, codo a codo con otros actores de la sociedad, porque sabemos que, juntos podemos hacer muchas cosas y de mejor forma.

Dr. Néstor Campos –

Presidente Clínica Kenny

Rotary en una de las instituciones de servicio a la comunidad; y una de las cosas que ha hecho Rotary, fue la Clínica Kenny, fundada en el año 1968. Esa clínica, que en un momento fue creada para tratar las secuelas de las diferentes enfermedades, fundamentalmente del área locomotriz, con los cambios en la salud, esas funciones fueron tomando por otro lado, por el Sistema Integrado de Salud, y, por lo tanto, nuestra idea es que Clínica Kenny, como lo es todo Rotary, no sea un servicio cerrado para que sea usado por sus integrantes, sino que es un servicio a la comunidad. La idea es empezar a trabajar, para hacer un cambio de la actividad que tiene la Clínica Kenny, en aspectos fundamentalmente educacionales. Cada vez se le da más importancia a lo que se le llama “alfabetización del paciente”, que es una manera en la cual los pacientes puedan saber sobre sus enfermedades. Es una tarea que estamos pensando en desarrollar, en combinación con los prestadores de servicios de salud, ya que nosotros no lo somos. Clínica Kenny no es un prestador de servicios de salud, pero, sí estamos para ayudar en todo aquello en que podamos ayudar a favor del paciente. La alfabetización del mismo, que conozca su patología, se está demostrando en el mundo, que mejora su evolución.

En estos momentos la clínica está trabajando en el suministro de aparatos de ortesis (sillas de ruedas, bastones, andadores); por eso pensamos que a la clínica hay que darle un nuevo empuje y, fundamentalmente, una nueva orientación, porque, al cambiar las cosas ha cambiado, también, la orientación con la que fue creada, no nos podemos quedar obsoletos.

Si vamos hacia CERENAP, que también fue creado por Rotary, fue creado como un centro para prematuros y, hoy, es un servicio de medicina intensiva pediátrico para la región, dentro del Servicio Integrado de Salud. Esas instalaciones, hoy, tienen un gran valor y es usado no solo por el sector privado sino también, por el público.

La idea es darle a la Clínica Kenny, un vuelco en su orientación, como siempre, vinculadas a la salud. En qué aspectos, bueno, lo estamos viendo. Rotary, por ejemplo, ha trabajado con niños con problema visuales, a los cuales, una vez clasificados, en el caso que los precisen, se les entrega lentes. También, estamos considerando, en un futuro, poder suministrar aparatos de audición; o sea, cosas que necesita la comunidad. Además, creo que es lo más importante, hay que entender que Rotary necesita de la comunidad para que le diga qué es lo que quiere, trabajando juntos para mejorara la comunidad de todos los salteños.