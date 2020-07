¿Cómo los datos están cambiando al mundo?

Este miércoles el programa ReconverTIte.Mujeres en testing llevará a cabo un nuevo encuentro vía Zoom con la presentación del tema “¿Cómo los datos están cambiando al mundo?” a cargo de Roxana Falco.

La reunión virtual se hará este miércoles 29 a las 19.00 horas.

En el último tiempo hemos sido testigos de la transformación digital y el vertiginoso avance tecnológico que parece no tener pausa.

Este crecimiento acelerado en el desarrollo de la tecnología es liderado por la gestión de los datos.

En esta oportunidad junto a Roxana Falco conversaremos sobre qué es big data, sus características, además del impacto que produce en los distintos sectores industriales.

Roxana Falco forma parte de Abstracta desde 2018 y actualmente se desempeña como tester funcional en un desafiante proyecto con un cliente de US.

Tiene una gran vocación por compartir con la comunidad y siempre está participando de diferentes proyectos sociales, a la vez que está finalizando su Licenciatura en Sistemas en la ORT.

Para participar de este encuentro gratuito registrate en el sitio de reconvertite.uy/noticia

EL PUEBLO conversó con Roxana Falco (23) quien es estudiante de Licenciatura en sistemas (finalizando el último semestre) y trabaja como tester de software en Abstracta.

– Cuéntenos qué significan los datos en el terreno del software

-”Para empezar, los datos se pueden obtener de una o más fuentes de origen y a su vez, se pueden extraer de distintas maneras.

La diferencia entre los datos y la información, es que los datos no tienen procesamiento en absoluto, no han sido interpretados, y por lo tanto (en ese estado) no pueden ser utilizados para sacar provecho alguno. Esto quiere decir, si los datos no pasan por un proceso de ser transformados, interpretados y convertidos en información, no genera ningún beneficio tenerlos y se genera un desperdicio muy grande de uno de los mayores activos que podría tener una organización.

Es el equivalente a tener un libro muy costoso y lleno de potencial conocimiento, pero en el fondo de una biblioteca donde nunca va a ser encontrado.

-¿Cómo se ha ido desarrollando el proceso de transformación digita?

-”La transformación digital es ese proceso que atraviesan las compañías para lograr optimizar sus procesos, adaptar su cultura organizacional y en consecuencia, la mejora continua de experiencia al cliente.

En el comienzo (y por mucho tiempo hacia adelante), las operaciones de una empresa estaban almacenadas en biblioratos llenos de hojas que estaban repletas de tinta de lapicera. Para compartir información (que estaba escrita en papel), se debía utilizar el correo o el fax.

Cuando las computadoras empiezan a ganar popularidad, aparece el proceso de digitalización (es decir, volver a escribir todos esos documentos, pero esta vez utilizando teclado y no una lapicera).

De todas formas, esto no significaba que hubiera cambiado la mentalidad sobre los procesos y los modelos de negocio, solamente que se estaban utilizando nuevas herramientas.

Aunque de todas formas, desde la perspectiva de la experiencia de usuario, esto fue un gran avance, ya que el acceso a la información pasa a ser más rápido y sencillo.

A medida que siguen creciendo las innovaciones tecnológicas (a un ritmo muy vertiginoso), la transformación digital empieza a funcionar cómo término. Esto no significa utilizar más y mejor tecnología (solamente), sino lograr realizar las cosas de una manera más eficiente, innovadora y con una base innegablemente tecnológica. Estos cambios disruptivos en la forma de operar es fundamental que estén acompañados de un cambio en la cultura organizacional acorde, donde sus colaboradores en todos los niveles acompañen ese proceso para entregar mayor valor al usuario final”.

¿Qué es big data y data center?

-”Big data se refiere a un conjunto masivo de datos, como característica, se debe tener un gran volumen de datos que se encuentre en un crecimiento exponencial. Debido al volumen, la complejidad y velocidad de aumento, es que realizar el análisis de datos se convierte en una tarea dificultosa si se quisiera usar las herramientas tradicionales que no estén pensadas para estas características. Por ejemplo, un problema de big data es el que enfrentó reconocida red social al tener que resolver cómo almacenar 500TB (aprox.) de datos nuevos por día (esto incluye imágenes, videos, comentarios, mensajes, etc).

Los centros de datos (Data centers) son ubicaciones centralizadas donde los equipos de computación y redes se concentran con el propósito de recopilar, almacenar, procesar, distribuir o permitir el acceso a grandes cantidades de datos”.

-¿Cuáles son los mecanismos de protección de datos? ¿Cómo se protege la privacidad de los mismos?

-”La protección de datos es un derecho humano inherente a las personas, por lo tanto hay un fuerte respaldo legal en este sentido. Particularmente en Uruguay, existe la ley Nº 18.331 protección de datos personales y acción de «habeas data». Esto implica que cada persona tiene derecho a controlar y conocer cuál es el uso que se hace de sus datos personales. La autoridad de control en nuestro país es la URCDP (Unidad reguladora y de control de datos personales), que vela por el cumplimiento de la legislación vigente relativa a la protección de datos personales y el respeto de los principios establecidos”.

Relacionado a esto, existe el derecho a la privacidad, lo cual significa que todos deberían estar libres de intrusiones en su vida personal pero también en sus datos que se encuentran en internet. Esta privacidad digital aplica para todo aquello que alguien no quiere que sea público (la clave está en el consentimiento).

-¿Qué se hace frente a la posible vulneración de los mismos?

-”Si bien uno puede tomar acciones personales de prevención como hacer uso de antivirus, usar contraseñas complejas y distintas para todas sus cuentas, ser cuidadosos en las redes a las que uno se conecta, en caso de identificar que se está violando alguno de sus derechos en relación a los datos, siempre es posible hacer la denuncia correspondiente, ya que existe una ley y un órgano de contralor para regular este tipo de situaciones.

¿Qué nos puede adelantar con respecto al impacto dentro de los sectores industriales?

-”La información y los datos no son algo que sea relevante solamente para los informáticos, sino que es un gran motor para la optimización de procesos y toma de decisiones en una compañía.

Por ejemplo, el análisis de sentimientos en redes sociales, es una actividad que se podría ejecutar en cualquier industria con el objetivo de entender cómo está impactando un nuevo producto, cómo es la experiencia de determinados clientes, entender si hay una necesidad que no está cubierta (que da lugar a un nuevo producto) o incluso cuál es la tendencia política en un momento determinado.

A través de la explotación de los datos es que por ejemplo las marcas hacen mejores recomendaciones, o las distintas redes sociales logran conectar empresas con potenciales clientes a través de publicidad, etc”.

-¿Cuál es el cometido del científico de datos?

-”El principal objetivo de un cientista de datos, es convertir datos en información para dar soporte a la toma de decisiones en las organizaciones. Son profesionales de analítica de datos, que no necesariamente están formados en carreras de TI, tienen conocimientos de estadística y también de programación/base de datos”.