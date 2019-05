El próximo 12 de junio, a la hora 19 se expondrá en el Gran Hotel Concordia de Salto la muestra fotográfica «Cortazar en Paris» de Roxana Boyer, artista Argentina.

Dicha muestra cuenta entre otros con el auspicio del municipio Almirante Brown – Argentina-, así también como del Grupo Cultural del Plata, el Centro Cultural del Gran Hotel Concordia y el Hotel Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes.

Es importante destacar que se encuentra en trámite la solicitud “De interés Cultural” en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.

Asimismo al día siguiente se realizará un safari fotográfico, enmarcado dentro de la Muestra fotográfica “Cortázar en París”, y tiene como propósito visitar y explorar los diferentes refentes culturales de la ciudad de Salto y adentrarse en sus rincones más míticos para poder registrarlos y resignificar su historia a través de nuestra cámara fotográfica.

De esta manera apreciaremos el valor cultural de estos lugares y su riqueza artística, histórica y patrimonial.

CORTÁZAR EN PARÍS

Llegar a París y sufrir un atasco en la Rue Víctor Hugo es un claro indicio de que en la Ciudad Luz, nunca estaremos solos. El espíritu de Julio Cortázar (tan argentino, tan francés) nos recibe y nos invita a descubrirnos en una aventura citadina en la que siguiendo los pasos del escritor, nos reconoceremos.

Como en una Rayuela recorremos la ciudad elegida por el escritor para escapar de los altibajos de la política latinoamericana y encontramos a cada paso, su obra. Sus grandes jardines, sus cafés, el Sena o la Bohemia de Montmartre nos llevan directo al cielo.

Es entonces cuando entendemos que esas imágenes no pueden ser sólo parte de nuestra memoria.

La fotografía será pues la encargada de plasmar nuestra mirada de la Ciudad Luz, que es mucho más para nosotros que la capital de Francia, la Dulce. La cámara será nuestra compañera de travesía por una ciudad que no sólo es ícono de las Artes y las Letras sino también, para nosotros, latinoamericanos, una cita con lo ancestral, con nuestras raíces y nuestra identidad.

Este trabajo se presenta con aproximadamente 25 obras.

Depende del espacio de montaje y la iluminación. Las medidas de las fotografías son de 40×60, realizadas en canvas. Cada fotografía irá acompañada por textos de Julio Cortázar y se invitará a un escritor/a o artista que quiera el día de la inauguración leer algún texto del autor mencionado.

NECESIDADES

Espacio lineal y su respectiva iluminación y sistema de colgado. Además se debe disponer de un equipo de proyección visual, TV o Pantalla y proyector para poder reproducir el video arte que completa la obra, así como también equipo de sonido o consola con micrófono para que pueda acompañar con su música un artista invitado.

Nacida en la ciudad de Buenos Aires. Profesora de educación preescolar. Desde hace 22 años se dedica a la docencia.

Empezó a incursionar en el mundo de la fotografía a la edad de 15 años. En el año 1993 comienza sus estudios de fotografía en, Bellas Artes de Lomas de Zamora, Escuela de Arte fotográfico de Avellaneda, Centro Cultural R. Rojas de Cap. Federal. Luego enriqueció su trabajo haciendo cursos y talleres de Iluminación, ambientación, escenografía, escenotecnia, maquillaje y caracterización.

Representante Argentina de Grupo Cultural del Plata. Fue coordinadora del departamento de Art-photo en Global Art Group. Jurado en el concurso fotográfico “Art photo 2012” para Global Art Group y Norcenter.

Fotógrafa, artista visual, coordinadora artística de Grupo Cultural del Plata en Argentina. Actualmente dicta cursos en el Museo Claudio Sempere, de Buenos Aires, y seminarios en Uruguay y Ecuador.