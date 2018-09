Montevideo, 25 sep (EFE).- El embajador de Argentina en Uruguay, Mario Barletta, dijo hoy que la renuncia del ahora expresidente del Banco Central de Argentina Luis Caputo no afecta las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y va “en la línea” de lo que el país necesita.

El embajador, que participó hoy de una conferencia en el Ministerio de Turismo de Uruguay en Montevideo, indicó a la prensa que, si bien sorprende “el modo y el día” en que se lo anunció, la renuncia “estaba prevista” y que “es parte” del proceso de negociaciones que el Gobierno de Mauricio Macri mantiene con el FMI.

A su vez, sobre el relevo implica un cambio en la estrategia del país en las negociaciones con el fondo, Barletto afirmó que no lo considera así.

“El vicepresidente (del Banco Central) también renunció para asumir como presidente, así que estaban en la misma línea y son situaciones naturales en el proceso que está viviendo la Argentina. Todas ellas están en línea con lo que Argentina hoy necesita y requiere”, puntualizó el diplomático.

El embajador indicó, así, que se deben generar acuerdos que “no lesionen” los intereses del país y que, por lo tanto, no se hablar de “exigencias” de parte del FMI sino de demandas planteadas por el fondo que Argentina tiene que “analizar” y “condicionar” para que no perjudiquen al país suramericano.

Por otro lado, Barletto, apuntó que la crisis económica que vive Argentina constituye una “oportunidad” en la medida en que el país necesita recuperar la salud de su economía.

“Esta crisis, a diferencia de otras en Argentina, es una gran oportunidad porque necesita sanear su economía, tener una economía sana, y lo que está sucediendo de manera paralela con la Justicia es lo que va a generar mejores condiciones (…) en el futuro”, apuntó.

El presidente del Banco Central de Argentina, Luis Caputo, que asumió su cargo hace tres meses, renunció hoy en medio de la crisis económica que vive el país mientras el Gobierno renegocia con el FMI el crédito de 50.000 millones de dólares otorgado en junio.

Se trata de la segunda dimisión de la máxima autoridad de la entidad en 2018 y se da el mismo día en que los sindicatos argentinos realizan la cuarta huelga general contra la política económica del Ejecutivo, en la que protestan de forma especial contra el acuerdo con el fondo. EFE