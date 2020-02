Como lo hiciera ya en ocasiones anteriores, ante acontecimientos de trascendencia para el país como lo fue, por ejemplo, el último debate entre los candidatos a la Presidencia de la República Dr. Luis Lacalle Pou e Ing. Daniel Martínez, esta vez ante la asunción de un nuevo Presidente, tras acto que se celebrará mañana domingo 1 de marzo, EL PUEBLO salió a la calle a consultar a diferentes personas (diez en total, elegidas al azar, atendiendo únicamente a que fuesen de diferentes edades y actividades) cuál es la expectativa que tienen.

Respecto a expectativas para los próximos cinco años hubo total coincidencia en que se espera «mejoras económicas en la población», «más seguridad en las calles» y «que haya más fuentes de trabajo»; pero en cuanto a expectativas para seguir la transmisión que realizarán mañana, casi minuto a minuto, prácticamente todos los grandes medios de comunicación de alcance nacional, las respuestas fueron diversas. Hubo quienes además quisieron agregar (pero no lo incluimos) su visión del nuevo gobierno, expresando su contento o descontento con que haya sido Lacalle Pou el electo Presidente, pero las preguntas (cuyas respuestas sí compartimos en esta página) fueron puntualmente si pensaba seguir la transmisión de mañana y con qué expectativas.

JOSÉ CARLOS (41 años, recepcionista de hotel):

«Escuché que casi todos (los medios) empiezan a transmitir desde la una y media (trece y treinta), y la verdad que me interesa sí, así que calculo que como a esa hora ya voy a estar atento a la tele. No son cosas de todos los días, eso nomás ya me parece que hace que sea interesante, o muy interesante, al menos para mí. Espero que sea un día para recordar como bueno».

ROSSANA (54 años, vendedora de ropa independiente):

«Algo voy a mirar sí porque estando en casa siempre miro televisión, y como van a estar todos con ese tema, algo voy a ver. La verdad que nunca fui de mirar esas transmisiones… se hacen largas y aburridas a veces, pero capaz que ahora no, no sé… Espero que sea algo que valga la pena».

SUSANA: (68 años, ama de casa)

«Sí, claro, casi nunca encuentro cosas que me gusten en la tele, soy más de mirar los informativos nomás, y siempre escucho radios que estén pasando música, pero mañana va a estar bueno y voy a mirar. Espero que sea algo que entusiasme a la gente».

LUIS (21 años, empleado en una ferretería):

«Sí, porque aparte que me gusta mucho la política y siempre que puedo participo en grupos de jóvenes, es algo que se da solo cada cinco años, es como un partido importante de Uruguay en un campeonato mundial (risas)…no me lo pierdo. Lo que espero es que sea algo tranquilo, es decir que todo salga como tiene que ser en un país donde somos libres de votar, de festejar…».

SANDRA (47 años, docente):

«No solamente que voy a seguir toda la transmisión sino que me parece que es lo que debiéramos hacer todos los uruguayos, estar atentos a este tipo de cosas, más en tiempos donde por un lado todo se comenta y se discute, bueno, entonces nada mejor que estar bien informados. Por otro lado, porque es una fiesta más allá de si el Presidente es el que uno eligió o no, y creo que aunque sea desde nuestra casa tenemos que ser partícipes. Como expectativa diría que aspiro a que demos una muestra al mundo de nuestras buenas costumbres, me refiero a costumbres democráticas, y de nuestro nivel cultural».

ROBERTO (62 años, comerciante):

«La verdad…(piensa), es que lo voy a mirar como un espectáculo, por la cantidad de gente a caballo que dicen que va a llegar, todo el entorno, en fin…pero soy un veterano descreído de la política (risas) y cuanto menos veo cosas políticas mejor. Expectativas para el domingo no tengo más que esperar que sea entretenido nomás, lo importante es lo que viene de ahí en adelante, a ver qué nos espera».

JULIO (53 años, mecánico):

«Me interesa mirar sí, no sé si toda la transmisión que van a hacer los canales, que son varias horas ¿no?, eso capaz que no, miraré capaz las partes más importantes. Espero que todo sea para bien, nada más».

FRANCISCO (37 años, empleado en estación de servicio):

«Creo que me toca trabajar de tarde, así que lo más probable es que no pueda ver casi nada, pero me interesa sí y voy a ver después los informativos y leer algún diario… EL PUEBLO por supuesto (risas)…Expectativas para el domingo no…Para después sí, que sea un gobierno que conforme a la gente, aunque difícil conformar a todos».

MÓNICA (19 años, cobradora):

«Creo que va a ser algo muy entretenido, que va a tener un gran despliegue digamos como espectáculo, por eso voy a seguir todo desde casa sí. Mi expectativa sería esa, que resulte entretenido, de buen nivel. Hay gente que se lo toma como algo más serio, más solemne, que hasta se emocionan con esos actos, yo no, lo voy a mirar para entretenerme, la parte de discursos por ejemplo no me interesa mucho, ya tuvimos bastante antes de las elecciones…».

GUILLERMO (29 años, artesano):

«Soy argentino y no hace mucho que estoy acá, pero la verdad que siempre es muy bueno ver esas ceremonias, así que voy a mirar sí. Espero que Uruguay se luzca como un país que sabe organizar estas cosas, espero que sepa hacerlo, porque ustedes, los uruguayos todos, van a estar en la mirada de todo el mundo o de muchos países al menos, además que por supuesto les deseo mucha suerte».