Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

De cara a las elecciones, políticos recorren la ciudad y plantean temas que hacen a la construcción social

Sigo creyendo que la política nacionales una farsa. Si bien hay políticos honestos, la mayoría no lo son. Se dicen cualquier barbaridad en el parlamento, quieren que la educación, este por lo menos a nivel terciario. las redes sociales, si bien nos dan éxitos, son utilizadas por los ladrones, vigilante, saben a que hora salís y a la hora que llegas.

Las alarmas a veces suenan pero la policía no llega nunca a tiempo,hay polibandas, y me refiero a las jefaturas de policías, roban plata, computadoras, celulares en la jefatura de Salto y nada se sabe. la policía de Artigas estaba toda en la coima y nada sabemos. Los robos y arrebatos aumentan cada vez mas y… nada sabemos.. los arrebatos, homicidios, siguen aumentando… no tenemos parámetros para combatirlos. hay que aumentar la ley penal y poner a la Republicana, que salgan de noche y día, ya que pagamos los impuestos mas caros del mundo. Pero sin soluciones. Es una vergüenza nacional, liderada por el ministro del interior. En mi opinión el Frente, desgobernó el país… hay inversores extranjeros y no invierten, pues el llamado gobierno, es un desgobierno recaudador.

Alberto DAUBER

Concurso literario de cuentos organizado por el Club de Leones El Pinar, el segundo lugar es para el salteño Darío

Augusto Favier Fort

Hola, ¿cómo están? ¿Cómo puedo ver el listado de los premiados en el último concurso literario? No pude abrirlo desde el mensaje que me enviaron a mi correo. Muchas gracias. Bs!

Lila ibiray

Asociación de Sordos de Salto comienza con la enseñanza de los cursos de Lenguas de Señas

¿Hasta qué fecha son las inscripciones? Gracias.

Florencia Ribero Hernández; una cantante lírica salteña que triunfaen el Teatro Colón de Buenos Aires

Excelente nota. Salto continua exportando talentos y no sólo deportivos. Es admirable la carrera de Florencia y más que interesantes sus proyectos.

Felicitaciones a Florencia y su familia.

Guillermo Fernández