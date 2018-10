Luis Enrique Nickleson y Mario Goldmann

EL PUEBLO dialogó con Luis Enrique Nickleson y Mario Goldmann, quienes fueron becados para concurrir a Huerta Grande, Córdoba (República Argentina), al Encuentro Nacional de Locutores, que se viene desarrollando este fin de semana, y que contará con la presencia de expositores de varios países, transformando a la instancia en una importante actividad de nivel profesional. También, participan otros salteños vinculados al medio.

¿Cómo surge la posibilidad de asistir al evento?

LN: Esto surgió en el mes de diciembre del año pasado, cuando se organizó en Salto por parte de Pablo Ferreira Pintos, el Primer Encuentro Oriental de Locutores, a través de su empresa radial. En ese momento, los dos trabajábamos en Canal 8; la empresa nos posibilitó concurrir a esa instancia, donde, básicamente, los expositores fueron gente que llevan adelante en la Argentina, lo que se llama Encuentro Nacional de Locutores, que es un ciclo de seminarios que ya va por la onceava edición.

Dicho encuentro comenzó como una experiencia muy chica, entre algunos amigos y locutores, unos 10 o 12, y, ahora, estamos hablando de que llega a nuclear a 600 o 700 profesionales, no solamente de la Argentina, sino que también de la región, incluso de Colombia, Venezuela y de Estados Unidos.

Participamos en aquella oportunidad unas 10 o 12 personas, y en el evento surgió una determinada actividad en la que se becaban a dos personas para asistir al encuentro en Córdoba, y bueno, tanto Mario como yo, tuvimos esa suerte, de participar de un evento de muy alto nivel, por los expositores que vienen este año, y por la capacidad y la técnica que tiene esta gente.

Así fue el puntapié inicial para esta experiencia. Si bien nosotros vamos becados, también hay otro grupo de salteños que están trabajando en los medios, quienes hicieron un esfuerzo para poder concurrir al encuentro, por lo que seremos un total de 13.

¿En qué consisten las exposiciones?

LN: Se trata básicamente de lo que conlleva la tarea del locutor en sí, como la técnica vocal, la técnica de las grabaciones; pero, también, todos sus temas conexos, como el venderse, el acercar el producto al público, cómo acceder a otros mercados, cómo ir adaptándose a las nuevas tecnologías como las redes sociales y otras propuestas y plataformas que hacen 10 años atrás no existían, ya que estaban la radio, la televisión, algún rodante y listo. Ahora, tenemos una variedad muy grande.

MG: También se trata el tema del doblaje, algo que, evidentemente, acá en Uruguay no se hace, o se hace muy poco. Eso en otros países se utiliza mucho; uno de los expositores es un profesional cuya voz se asocia a muchos personajes de dibujos animados, por ejemplo. Está bueno investigar sobre el tema, ya que hoy en día no se sabe con internet, las vueltas que da la vida.

¿La locución no pasa de moda a pesar de las nuevas tecnologías?

MG: El locutor nunca debería pasar de moda, por el hecho de que todos comenzamos en el tema de la locución, o porque nos gustó, o porque tuvimos la suerte de que alguien nos prestó un micrófono o un ratito de aire para hacerlo. Ahora, para locutor, se nace; pero, también es cierto que, se puede hacer, formar, porque hoy por hoy, no se exige tanto la exigencia del locutor de antes, con la tradicional voz gruesa, como Cacho Fontana o Rodríguez Tabeira; hoy, hay estilos diferentes de locución, lo cual se enseña en los encuentros. En el que tuvimos en Termas del Daymán, se nos explicó que, se rompió el estereotipo de aquel locutor que solamente era eso, ya que en la actualidad, el locutor es también operador de radio, conduce un programa, conduce un informativo, edita, etc.; o sea, el espectro del locutor se agrandó.

Y bueno, con las redes sociales, se nos explicaba, también, que son el lugar donde más uno se puede vender; por lo tanto, cada trabajo que se haga y este bueno, subirlo, para que la gente lo vea, ya que no se sabe de dónde se nos puede llamar para grabar algo.

Hay muchos bancos de voces donde necesitan muchas voces, y, hoy por hoy, se puede grabar para cualquier parte del mundo gracias a internet. Antes, teníamos que grabar en un estudio sí o sí, porque la tecnología estaba allí; hoy, la tecnología avanzó tanto que, vienen micrófonos inclusive para celulares, al que se lo conecta y se graba con una calidad de micrófono de estudio, más allá de que se le agreguen los procesos, la masterización, el plugin, etc.; ahora es muy práctico.

LN: Muchas veces una voz identifica un producto o a un medio. Antes se escuchaba a determinado locutor y se sabía que radio era, esa es Carve, o es Radio Oriental, o es Mitre, o Continental. Porque, más allá de que era o es un trabajo, se representa a ese medio o a ese producto, se lo identifica con el mismo. Eso es un plus, que si bien tiene una responsabilidad y es una carga muy grande, es también bueno. Por eso, es que el locutor siempre va a estar vigente, porque desde un ama de casa, hasta cualquier otro radio escucha, se sentirá identificado con determinada voz así como con determinada imagen en la televisión. Pero, por lo general, el mensaje entra por los oídos. Ahí está muy presente la tarea del locutor.