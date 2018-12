Soy Francisco Blardoni, un salteño como ustedes, soy empresario y tengo 62 años de edad, me casé con Beatriz, tengo 3 hijas Cecilia, Rita y María Inés, y tres hermosos nietos Guadalupe, Joaquín y Francesco, que son lo mejor de mi vida. Estoy emprendiendo la retirada de mi actividad empresarial y como no podía ser de otra manera, le estoy dejando paso a las nuevas generaciones.

Planifiqué mi retiro con tiempo y ya en la puerta de salida, algo me dice que debo aportar más a mi querido país y especialmente a Salto, donde nací, crecí y estudié siempre en mi barrio, el Cerro, fui a la Escuela 64 y al Liceo Piloto, y donde además tuve el privilegio de desarrollar toda mi actividad empresarial y mi vida familiar. Soy un Blanco por convicción, si bien tuve una militancia reducida por el tiempo que me demandaba mi actividad empresarial, ahora he decidido aportar mi esfuerzo personal, junto al de muchos otros, con el objetivo de revertir los problemas que tanto nos aquejan y dificultan el diario vivir, como son la inseguridad, la falta de trabajo, la escasez de vivienda, las fallas en la educación, y las carencias en el sistema de salud.

Nunca tuve que pedirle nada a nadie, todo lo pude lograr con mucho esfuerzo, armando equipos de trabajo eficientes, desarrollando trabajos a mucha distancia de nuestra querida ciudad en base a una buena y eficaz gestión, donde hemos tenido la posibilidad de trabajar con obras en los 19 departamentos del país, a lo largo de 40 años ininterrumpidos.

Hoy, y en vista de los problemas palpables que tenemos los salteños, voy a pedirles por primera vez, que nos escuchen, que analicen nuestras propuestas, que reflexionen nuestras ideas y que junto a sus aportes e inquietudes nos den un voto de confianza, para revertir la realidad en la que vivimos. Queremos hacer de nuestro departamento un lugar de alegría, de pujanza, de prosperidad y sobre todas las cosas de oportunidades, para que todos podamos vivir en paz y con la tranquilidad de que juntos, podemos salir adelante. Tenemos planes y proyectos concretos que apuestan a lo inmediato, pero también estamos pensando en un Salto al 2050, donde planificamos proyectos sustentables y posibles, que pueden concretarse para mejorar la calidad de vida de todos los salteños, desde el barrio Artigas hasta Arenitas Blancas.

Hoy está absolutamente probado que gran parte de los problemas que tiene nuestro departamento se solucionan con gestión de calidad y liderazgo, con un fuerte compromiso social. Y estoy convencido que es lo que puedo aportar ya que 40 años de trayectoria probada y eficaz a nivel empresarial, social y gremial, así lo avalan.

Salteños, convencido que lo mejor es lo que todavía podemos hacer, les deseamos un año pleno de salud y bienestar, con paz y felicidad en cada una de sus familias, y con vuestro apoyo lograremos un departamento próspero para que todos tengan un mejor futuro.

¡FELIZ 2019 PARA TODOS!