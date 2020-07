Dra. Celia Migdal

La Dra. Celia Migdal – Médica Neonatóloga – quien estuviera al frente del CTI de Niños y Recién Nacidos hace varios años atrás, desde el 2012 reside en la capital del país – rememorando su gestión en nuestro departamento.

“Salto es una ciudad muy querida en muchos aspectos. Crecí y viví en Salto una gran parte de mi vida. Tengo las imágenes del río Uruguay impregnadas en mi retina… el río, los lapachos, los espinillos, la lanchita… y tantas otras imágenes. Aprecio mucho su gente… tengo muchos afectos allí.

De mi labor profesional en Salto puedo decir que trabajé a pulmón y por suerte uno va encontrando gente como uno que le gusta lo que hace y va para adelante”.

Migdal considera que el trabajo en equipo es fundamental. “Caminar solo no es lo mismo que hacerlo con otros. Aprendí muchísimo trabajando desde la interdisciplina…. me enriquecí de esa manera en conocimiento y formación.

Resulta muy positivo para nosotros como técnicos, también para el paciente, el niño y su familia. En la interconsulta podemos apreciar otras cosas que de otra forma podrían haber pasado desapercibidas y suelen ser significativas en el desarrollo y crecimiento del niño” – explicó.

La Dra. Celia Migdal – especializada en niños prematuros – subraya que el abordaje multidisciplinario permite apuntalar a la familia desde otros ángulos, “y a veces con otro enfoque que permite abrir puertas y hacer más llevaderos caminos que son muy difíciles… nacer con un problema o desarrollar no es fácil para nadie… ni para la familia ni para el niño que lo tiene que sobrellevar o para el profesional que tiene que intervenir… el diagnóstico cuanto más precoz sea, mejores van a ser los resultados”.

-¿Qué recuerdos mantiene acerca del equipo de profesionales con los que compartió largas jornadas de trabajo?

-”Fue excelente el personal de enfermería con el que trabajé… la gente del Centro de Prematuros, el personal de CERENAP, la Neonatología, también la Maternidad.

El Hospital Regional Salto fue muy importante para mí y forma parte de la vida de uno… en el Centro de Prematuros empezamos trabajando en la UBA 1 en un ámbito muy pequeño que teníamos en el fondo.

De a poquito fuimos trabajando con la fisioterapeuta y el psicólogo…. muchos trabajaron con nosotros. Me gusta mucho lo que hago y estar siempre cerca de los niños… verlos crecer y desarrollarse, intercambiar con los padres.

Es una sensación muy satisfactoria cuando se ven los logros en niños que en un momento atravesaron serias dificultades.

A ser padres nadie nos enseña…. uno va aprendiendo como puede y encima todo el mundo opina.

Me parece que el rol del neonatólogo y el pediatra es acompañar y guiar a los padres a través del conocimiento y la experiencia y ver a esos niños crecer en todos los aspectos”.

- ¿Qué valor tuvo para usted su gestión en nuestro departamento?

– “Salto dejó una profunda huella en mi vida… pude alcanzar allí muchas metas de las cuales hoy me siento muy satisfecha.

También el trabajo con la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia y tantas otras personas que nos ayudó…. tantas puertas se nos abrieron. Me siento orgullosa de haber vivido en Salto y haber aprendido muchísimo”.

Actualmente la Dra. Celia Migdal continúa trabajando en su especialidad y en el segumiento de los recién nacidos de riesgo, principalmente los prematuros en el ámbito privado.

En uno de los lugares junto a un equipo altamente calificado y en el otro con las interconsultas.

Con respecto a trabajar en el marco de la nueva normalidad, la médica sostiene que es necesario hacer especial énfasis en los cuidados y en las medidas profilácticas.

“Debemos seguir una rutina, un protocolo específico para evitar cualquier tipo de contagio. El tapabocas ya forma parte de nuestro vestuario personal.

Los recién nacidos pueden estar solamente con un acompañante… no resulta fácil nacer ni estar internado en época de pandemia… las visitas se han reducido.

En mi caso debo valorar al recién nacido en forma presecial… no es posible hacerlo en forma telefónica”.

-¿Cuáles son los hitos más importantes en el desarrollo de los bebés prematuros?

– “Que el bebé crezca dentro de los parámetros de normalidad y que pueda llegar a las cuarenta semanas con peso, talla y perímetro craneano adecuados… y que ese crecimiento prosiga favorablemente. Es importante precisar la edad corregida.

Dentro de las complicaciones que pueden tener los niños prematuros se encuentran las bronco displasias pulmonares. Muchas veces requieren oxígeno y medicación por un tiempo largo”.

- ¿Cómo evitar la prematurez?

– “Controlándose el embarazo, los controles permiten la detección precoz de alteraciones y que las mismas se puedan tratar. No aumentar excesivamente de peso y alimentarse saludablemente.

Las madres veganas deben incorporar a su dieta el ácido fólico y la vitamina B12”.

La Dra Celia Migdal junto a Martín Más Carcavallo es la autora del libro “De la mano de mi pequeño bebé” donde brinda varias orientaciones hacia el cuidado de los niños prematuros.