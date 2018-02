Lanzan Semilla ANDE 2018

alto Emprende es una de las Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos de la ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) y desde el pasado 8 de febrero se encuentra atendiendo a emprendimientos interesados en postularse al nuevo llamado Semilla ANDE 2018.

“A través de este instrumento ANDE ofrece un aporte económico no reembolsable para la puesta en marcha o el fortalecimiento de emprendimientos que tengan valor diferencial, potencial de crecimiento económico y la posibilidad que tienen de generar empleo”, explicó la Cra. Angelina Bazzano, directora de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia de Salto.

“Los emprendimientos que se postulen a este Llamado deben basarse en productos, servicios, procesos y/o formas de comercialización que tengan un valor diferencial comprobable, es decir que cuenten con características y funcionalidades novedosas respecto a lo que existe actualmente en el mercado/región que pretenden atender”, agregó.

EL APOYO ECONÓMICO

El apoyo que ofrece el Semilla ANDE implica un aporte económico no reembolsable de hasta el 80% del costo total del proyecto, con un aporte máximo de $ 640.000.

ANDE identifica dos posibles tipos de postulantes al Llamado. Uno, serían emprendedores, personas físicas, mayores de edad, que estén radicadas en el país y busquen desarrollar su emprendimiento en el territorio nacional. “En este caso se valora que exista un equipo emprendedor de 2 a 3 socios, con perfiles complementarios”, explicó Bazzano.

El otro perfil de postulante se orienta a empresas ya formadas, que estén al día con sus obligaciones fiscales, que tengan menos de 36 meses de actividad y que no superen una facturación de $ 1.044.000 en los últimos 6 meses de ejercicio.

POR CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN

El equipo técnico de Salto Emprende, formado por profesionales en economía, dirección de empresas, marketing, comunicación y gestión de calidad, atiende consultas de interesados en este Llamado en su oficina del Palacio Córdoba (Uruguay 202) y en el Centro Comercial e Industrial de Salto (Artigas 652), previa cita telefónica, llamando al 473 29898 interno 146 o al 473 3 24 25. Dicha asistencia es sin cargo para el consultante.