“Ojalá no sea de la dictadura, está tan lindo el cuadro”, dijo la ministra de Industrias, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse cuando entró al salón de actos de la Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños para encabezar el acto de entrega de premios a distintos centros educativos de Salto, Paysandú y Colonia que participaron del programa de Eficiencia Energética 2017, donde la UTU de Salto resultó ganadora.

El acto estaba anunciado para las dos de la tarde pero muchos de los participantes, así como también varias autoridades de la educación llegaron antes. Tomaron sus lugares y departieron con el resto de los estudiantes y docentes que habían llegado desde otros departamentos. A las dos y pocos minutos de la tarde, casi con puntualidad inglesa, llegó la ministra. Acompañada de la Directora Nacional de Energía del MIEM, la ingeniera Carolina Mena.

Entraron y mientras se armaba el asunto la secretaria de Estado y un secretario suyo recorrieron el salón. Luego de detenerse frente a ese cuadro que era una foto de un desfile del 25 de Agosto en Salto, con las calles repletas de gente y los uniformes impecables, vio que al final del mismo decía “1978”, a lo cual, tras su comentario con el que comenzamos la nota Cosse le dijo a su colaborador “sí es de la dictadura, que pena está tan lindo, lo supe por mi olfato”, dijo.

La ministra es ingeniera civil, tiene 54 años, dos hijos y no está casada. Pertenece al Movimiento de Participación Popular y durante el mandato de José Mujica fue presidenta de ANTEL. Llegó sin mayores protocolos pero con la elegancia que la caracteriza, zapatos, pantalón, chaqueta y cartera de color negro haciendo juego. No saludó mucho, pero sí agradeció con sutil simpatía a todos los que se acercaban a agradecerle su presencia.

Escuchó las presentaciones del concurso de Eficiencia Energética desde la primera fila. Primero a los estudiantes y docentes de Rincón de Valentín que obtuvieron una mención por su trabajo, luego a los estudiantes de Paysandú que ganaron su distinción por su proyecto de mejora energética en este concurso. También a los que vinieron desde el liceo de Colonia del Sacramento, quienes se lucieron con su proyecto de concientización sobre el ahorro en el uso de la energía. Y finalmente estuvo atenta a lo que dijeron los docentes y estudiantes de la UTU de Salto que fueron los máximos galardonados.

Al final hizo el discurso de cierre. Se sacó fotos con ellos, y atendió a EL PUEBLO antes de retirarse raudamente como si mas actividades la esperaran en la otra cuadra y no a 500 kilómetros.

CAMBIO CULTURAL

Al principio evocó la nostalgia de convivir junto con los estudiantes la experiencia de compartir proyectos y trabajos junto a los docentes. “Quien no quiere a los maestros y profesores que tuvo, y sobre todo siempre hay algún profesor entrañable que nos ayudó a encontrar la vocación”, dijo.

Elogió a los estudiantes por la tarea que llevaron adelante “ellos hicieron mucho más que participar de un concurso, primero que fue un proyecto sobre la realidad no es algo inventado, plantearon el cómo hacer para que su centro educativo haga un uso eficiente de la energía y eso es algo muy importante. Y son proyectos en los que hay profesores de física y de literatura, qué cosa rara. Pero es fabuloso, porque los profesores entendieron que el uso eficiente de la energía se trata de un cambio cultural”.

MUY IMPORTANTE

Por otro lado, Carolina Cosse dijo que Salto es “muy importante” en su agenda como ministra porque es la base la matrices energéticas con la que se mueve el país, desde la represa de Salto Grande, pasando por la primera planta solar fotovoltaica, hasta los parques eólicos. “Salto es muy importante porque de hechos muchas de las actividades que se hacen aquí repercuten en Paysandú por ejemplo, y también viceversa”, expresó.“El cambio de matriz energética en el país ya se realizó no vamos a introducir nuevos cambios porque ya lo hicimos y más del 95% de la energía eléctrica entregada por UTE es de origen renovable” destacó la ministra a este diario quien adujo además que existe cerca de Salto una planta solar que empezará a funcionar y que dará unos 200 puestos de trabajo, lo que supone que “no solo estamos en la parte de generación de energía, sino también en la de inversión y producción”, aclaró.

TARIFAS EN SALTO

Consultada por EL PUEBLO sobre una posible consideración del Estado sobre las tarifas de UTE en verano, siendo Salto el lugar donde hace mucho calor y desde el cual se obtienen los recursos naturales para poder abastecer de energía al resto del país, la ministra Carolina Cosse dijo que por ahora “no tenemos pensado hacerlo por ahora. Pero en el 2015 las empresas electrointensivas que gastaban mucho en el consumo de emergía les hicimos un descuento y así lo seguimos con pequeños productores, pero después iremos viendo con el resto y viendo cómo podemos extender esto a empresas más chicas, pero no lo hemos visto directamente con los usuarios”.