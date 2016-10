Visitó la Redacción de EL PUEBLO en la pasada jornada del Ing. Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación de Uruguay ante la CTM de Salto Grande. “Más allá de las actividades comunes, que son las tradicionales de producción de energía en la mejor forma posible, de administrar las crecientes. En estos momentos estamos esperando una pequeña creciente que si todo sigue como está no va a producir inconvenientes, pero desde el punto de vista energético va a ser muy positiva, porque nos ha permitido manejar el embalse para producir mejor en los últimos días y volver a llenarlo con la creciente que comenzaba a llegar hoy”, señaló el Ing. Rodríguez. En referencia al plano de actividades inmediatas, un poco fuera de lo tradicional, destacó las jornadas que se vienen haciendo conjuntamente con instituciones locales. La primera fue el mes anterior con las charlas dedicadas a impulsar el turismo en la zona. En este caso se cumplirá la semana próxima la segunda jornada en el edificio de Relaciones Públicas de la Delegación del Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Esta vez se trata de una jornada dedicada a promover el desarrollo empresarial, la investigación y la innovación y posibilidades a nivel de gobierno de emprendimientos.

DIFUSIÓN DE

POSIBILIDADES

Para esto – explicó el Ing. Rodríguez – se han iniciado una serie de contactos con organizaciones públicas y privadas que de alguna forma están vinculadas a estos temas, para tratar de generar esta instancia en Salto. Básicamente, explicó, contribuye a difundir aquellos elementos que existen que hoy están vigentes a nivel de gobierno e instituciones y que pueden representar una oportunidad para aquellas personas que tienen iniciativas vinculadas a la investigación. A la producción y a los microemprendimientos, posibilidades que a veces no son conocidas.

Por eso entendimos importante traer a Salto personas y representantes de instituciones para que pueda haber un acercamiento sabiendo qué es lo que existe hoy, cómo se puede acceder a esas oportunidades y a quiénes están destinadas.

ACOMPAÑARÁ EL

PRESIDENTE DE OPP

En esa línea recibimos el apoyo en forma inmediata de la Oficina de Planeamiento y Prtesupuesto con la intención de avanzar con ese encuentro en la medida de lo que se precisara. Va a estar presente el Director de la OPP, Cr. Álvaro García y se ha generado un intercambio muy interesante y muy positivo con organizaciones como la ANII (Investigación), la Oficina de Desarrollo, a través del Ministerio de Industria, la Dinapyme, la Universidad de la República a través de la Regional Norte. A nivel local están involucradas también la universidades privadas como la Universidad Católica y la ORT. Del Centro Comercial hemos tenido una amplia colaboración y también va a estar participando, como de Salto Emprende y GEPIAN.

Son –explicó el presidente de la delegación uruguaya ante la CTM – todas instituciones que de una forma u otra están vinculadas a estos temas que tienen que ver con la investigación y el desarrollo con el emprendedurismo.

Salto Grande en esto cumple el rol de facilitador, de poner a disposición las instalaciones, facilitar la venida de las personas, de hacer la difusión. Somos un engranaje más en una cadena que yo creo que nos involucra a todos y que nos obliga desde estos lugares que ocupamos, aunque no sea la tarea principal nuestra, pero nos obliga a hacer todo lo posible para tratar de difundir las posibilidades para que la gente sepa qué es lo que tiene al alcance de la mano, para realizar sus ideas, sus proyectos.

LLEGA UNA

PEQUEÑA CRECIENTE

En referencia a la crecida que comenzaba a llegar ayer, el Ing., Rodríguez descartó que fuera a incidir mayormente aguas abajo. Lo que sucede es que estaban llegando caudales muy bajos de alrededor de 4.000 m3/seg. y se estaba generando relativamente poco y ahora pasarán a ser en un par de días de 13 ó 14 mil. En conocimiento de las lluvias que se venían en toda la cuenca, básicamente en la cuenca alta, pero también en la cuenca media lo que permitió aumentar los despachos de energía, bajando el nivel del lago para generar más energía y aguardando la crecida para volver a llenar el lago.

En cuanto a la jornada prevista para el viernes 28 del corriente, bajo el eslogan de “Oportunidades, presente y futuro” se cumplirá durante toda la mañana hasta la hora 14 en el edificio de RR.PP. de Salto Grande.