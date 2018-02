Intendencia lanza llamados a licitación.

Con la financiación de la Delegación del Uruguay, la Intendencia de Paysandú ejecutará dos proyectos de mejoras de espacios públicos.

El primer proyecto será la construcción del basamento para colocar el monumento a José Batlle y Ordóñez, obra que será parte del Paseo Costero y que será ubicada en el predio de Entre Ríos y Bolívar. El segundo proyecto consta de una serie de reformas a realizarse en el ex “Muelle de la Shell”, destinado a mejorar los entornos y seguridad de la zona.

La cooperación surge de un plan que Salto Grande ha destinado con la finalidad de impulsar proyectos, mediante la firma de convenios, con las intendencias de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Los fondos destinados provienen del cobro de peaje a los camiones que transitan por el puente de la represa.

El primer aporte para las dos obras en Paysandú será de U$S 45.000 y en función de las ofertas que se reciban se decidirá el importe restante que totalizaría una cifra superior a los U$S 100.000.

El llamado a licitación para ambas obras está disponible en www.paysandu.gub.uy.

Del acto participó el Pte. de la Delegación del Uruguay ante la CTM – Salto Grande, Ing. Gabriel Rodríguez; el Vicepresidente Eduardo Bandeira y el Secretario General de la IDP, Mario Díaz.