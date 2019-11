Representado por diversas instituciones obtuvo importantes Menciones

Salto participó exitosamente de la 33º Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Se realizó entre el jueves 14 y el sábado 16 de este mes en el Argentino Hotel de Piriápolis. Se trata de un evento organizado por el Departamento de Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Cultura y la ANEP. Compartieron allí sus proyectos más de 200 clubes de ciencia provenientes de diferentes partes del país, con distintos temas como eje de sus investigaciones.

LOS SALTEÑOS

La delegación de Salto estuvo integrada por los siguientes Clubes:

“Los Antártikos” (Escuela Nº 2), “Los Mascoteros” (Escuela Nº 111), “Pequeños Científicos” (Escuela Nº 10), “Pequeños Científicos” (Escuela Nº 119), “Moscas Cibernéticas” (Escuela Nº 111), “Los Sherlocks” (Escuela y Liceo Crandon), “+kpiLAS” (Escuela Técnica de Administración y Servicios), “A puro voltaje” (Liceo Nº 7), “Los Rumina Decollata” (Liceo Nº 1), “The Tegcel” (Liceo Nº 7) y “Electrobiología” (Escuela Superior “Catalina Harriague de Castaños” y Escuela Técnica de Administración y Servicios).

El docente salteño Robert Álvez (Gestor Departamental de Cultura Científica de la Dirección de Educación) comentó a EL PUEBLO que “los proyectos recibieron menciones en diferentes aspectos, a modo de ejemplo: en informes de investigación, carpeta de campo, póster, aplicabilidad, creatividad, entre otros”. Dijo además que merece destacarse “el compromiso de los estudiantes y de los docentes orientadores de los Clubes de Ciencias, que trabajaron todo el año, participando en talleres sobre aprendizaje basado en proyectos que realizó el Departamento de Cultura Científica, así como en el Congreso y Feria Departamental de Clubes de Ciencia… Por otra parte los clubes participan de intercambios virtuales a nivel nacional mediante videoconferencia y este trabajo en red con otras instituciones permite fortalecer los proyectos de investigación”.

LOS TEMAS TRABAJADOS

Las instituciones salteñas trabajaron en sus proyectos de investigación científica sobre los siguientes temas: “Biodiversidad marina antártica, ¿patrimonio amenazado?” (Escuela 2), “Tenencia responsable de perros” y “Por un barrio más limpio” (Escuela 111), “Recapacicla” (Escuela 10), “Incidencia de la descarga de agua dulce producida por el deshielo antártico en la fauna marina” (Escuela 119), “Cianobacterias en el lago de Salto Grande” (Colegio y Liceo Crandon), “Energía vs. Contaminación: diferencia en pila”, “Entre todos nos ponemos las pilas” y “Contracción de los músculos faciales” (Escuela Superior y Escuela de Administración), “Adolescencia vs. Celular” y “Que la tecnología no te consuma” (Liceo 7) y “Caracoles degollados” (Liceo 1).