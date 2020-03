El Ministerio de Salud Pública elaboró un plan de vacunación antigripal por segmento de riesgo, para evitar las filas y aglomeraciones, afirmó el titular de la cartera, Daniel Salinas. Reiteró que las vacunas antigripales llegarán el 30 de marzo y estarán a disposición a partir del 2 o el 3 de abril.

El ministro detalló que se procederá primero con los grupos de mayor riesgo: los mayores de 75 años, la franja etaria de 65 a 75, las embarazadas, etcétera. “Hay todo un protocolo establecido para llevar adelante y que esto se haga de manera ordenada”, precisó.

Por otra parte, detalló que la Dirección General de Coordinación está trabajando con Cutcsa, a fin de contar con vacunatorios móviles y que hasta el momento se han confirmado al menos cuatro para Montevideo.

Apeló a que prevalezca la sensatez y no el egoísmo de “yo estoy vacunado y los demás no me importa”. Hay que proceder con un determinado orden y disciplina. Disciplina que no se cumplió, por ejemplo, con el decreto de las ferias alimentarias, y ante la constatación de ello se tomaron las medidas pertinentes, dijo el jerarca.