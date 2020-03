La escucha versus ritmo cotidiano

Pablo Sáchez – pensador, actor y artista plástico hace una lectura del comportamiento social en este tiempo peculiar que nos toca vivir.

«Tiene su particularidad, nos lleva a modificar nuestra forma de vincularnos.

La creatividad está presente en todo ser humano el tema es cuán activada ella está.

Las circunstancias actuales entran en diálogo con nuestra forma de escucha.

Cuán y cuanto escuchamos, es decir, como dialogamos con el acto del compartir

La escucha versus ritmo cotidiano hace que todo sea pasajero, rápido y superfluo» – sostiene.

La inmediatez de nuestro tiempo lleva a que se eviten procesos que lleven más tiempo que el que supuestamente se tiene para emplear.

De esta forma lo creativo de cada persona no se activa, salvo excepciones para así recurrir al empleo de lo ya resuelto o funcional

A medida que pasan los días, las horas, el ser humano empieza a buscar alternativas de escape, de salir del paso, de hacerle una trampa a lo rutinario/repetitivo.

El tema es que accionamos de forma colectiva, nos entrenan durante años para correr por el sendero individual, el «hace la tuya», de hecho hace muy poco resurgió Fido Dido – personaje que responde al slogan publicitario de una marca de gaseosas y eso no es para nada inocente.

«LA CREATIVIDAD SE VE MENGUADA CUANDO EL MIEDO METE LA COLA»

Habla de lo que el consumo lleva a entender como vínculo.

-»Es difícil la situación, si pudiéramos escuchar más al otro, si colectivizamos nuestros pensamientos podemos construir juntos.

Este aislamiento evidencia esa fragmentación existente

El arte por su parte, como ha sucedido a lo largo de la historia refleja lo que socialmente está sucediendo

El arte es sinónimo de libertad, de vivenciar proyecciones.

El poder imaginativo del arte invita a entrar en otros mundos, en viajar imaginativa mente aunque permanezcas en el mismo espacio físico.

Volviendo a la creatividad, esta se ve coartada cuando el miedo mete su cola y ensucia de inseguridad al sentir humano

El acto creativo, el tener la necesidad de decir con deseos claros nos ayuda a olvidarnos que somos mortales

Creo que nos cuesta, estamos entrenados para resolver solos, me salvo yo y vos ves que haces».

Indirectamente, es una forma de proceder que permite que seamos manipulados con mucha facilidad

Generar el caos general, paralizar, detener para después, sin dificultad, controlar.

La escucha, encontrarnos en las pequeñas cosas, sin distractores. Valorar lo que hasta el momento es insignificante. El diálogo es fundamental pero no digo únicamente el verbal. Escuchar todo al otro, que nos dice con todo su cuerpo y responder a ello.

Ver más allá de la fachada. Preguntarme que hay detrás de este discurso? ¿Cuáles y de dónde vienen sus intereses?

Analizar y asociar las situaciones.

En definitiva: hacernos preguntas, cuestionarnos y cuestionar y enfrentar en el buen sentido las cosas. El tema es que no accionamos de forma colectiva.

Ser selectivos en las batallas que cada uno elige pelear, no gastar el tiempo de vida

Hacer pausas al modo de cada uno para escuchar, poner el freno y observar con todo el cuerpo. Dialogar con lo que nos rodea».