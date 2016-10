“Es muy difícil aplicar la ley de faltas en Salto porque la Policía no tiene medios como para hacer la ejecución de las sentencias”, confió a EL PUEBLO un reconocido operador judicial en momento que fue abordado por este diario informalmente para conocer detalles de un caso que se estaba dilucidando en el juzgado hasta altas horas de la noche, hace ya varios días.

La Ley de Faltas Nº 19.120, sancionada en el año 2013, aplica sanciones a las personas por casos cometidos en espectáculos públicos, deportivos, violación de disposiciones sanitarias, incumplimiento de normas de convivencia, infracciones a la ley de tránsito, entre otros casos que fueron determinados por la política legislativa que no ameritaban una mayor sanción del derecho penal, sino que podían ser sanciones alternativas aplicadas por un Juez de Paz y ejecutadas obligatoriamente bajo vigilancia del Ministerio del Interior.

Un ejemplo de ello, fue un caso donde una persona conducía en estado de ebriedad y fue obligada por la justicia a realizar tareas de limpieza en un edificio público, dos horas por día, tres días a la semana durante dos meses.

En Salto, la mayoría de las denuncias que ha realizado la Intendencia para que se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Faltas han sido motivadas por infracciones de tránsito.

Sin embargo, actualmente en Salto “no se cumple” con la ejecución de esa Ley, afirmó un operador judicial estatal, quien confirmó a este diario que “antes de hacer leyes, los gobiernos deberían prever recursos para su posterior aplicación, de lo contrario todo queda en buenas intenciones y de nada sirven las leyes si no podemos ejercer lo que la misma nos mandata”.

La fuente consultada explicó que la Ley de Faltas tiene como cometido “hacerse cargo” de las “cosas chicas, esas que el juez penal por lo general terminaba emitiendo un apercibimiento de conducta a las personas porque era inviable decretar un procesamiento”.

Pero el nacimiento de esa norma impulsaba a que el Poder Judicial junto al Ministerio del Interior acordaran la aplicación de sanciones en las que las personas implicadas, pudieran cumplirlas por mandato legal.

RECURSOS

Para los operadores de justicia el hecho de que no existan recursos para aplicar algo “tan sencillo” como la Ley de Faltas, hace “sembrar dudas” sobre la posibilidad que el nuevo proceso penal, que entrará en vigencia el próximo 1º de enero, en forma paulatina, haciéndolo primero en la zona metropolitana, pueda aplicarse debidamente.

“Creemos que es lo que va a pasar con el proceso penal, ya que no sabemos si el mismo podrá ser aplicado, porque dice que tendrá una manera muy diferente a la que conocemos nosotros actualmente, pero carecemos de los recursos para ello, y pensamos que todo eso traerá problemas”, dijo a EL PUEBLO la fuente calificada.