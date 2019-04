Montevideo, 11 abr (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) confirmó este jueves un nuevo caso de sarampión de un hombre de 51 años que tuvo contacto con el ciudadano ruso con sarampión que viajó al país el 17 de marzo. Así lo explicó a la prensa la directora de Salud del país austral, Raquel Rosas, quien subrayó que el paciente no está en un estado grave y se están realizando “todas las investigaciones epidemiológicas” para evaluar posibles casos a partir de su contagio. El MSP anunció días atrás el primer caso de sarampión desde 1999, después de que una mujer uruguaya, que arribó al país desde Buenos Aires el pasado 17 de marzo en el mismo barco que un ciudadano ruso con sarampión, contrajera la enfermedad. Desde la aparición del primer caso, Uruguay ha impulsado a su población a que se vacunen contra esta enfermedad y que tomen los cuidados pertinentes para evitar que el sarampión se propague. El de hoy fue el tercer caso descubierto desde que se contagió la primera persona. “La población ha respondido de una manera muy buena, muy satisfactoria de ver cómo está en su certificado. Tenemos una inmunización cada vez más importante y eso hace que la población esté en condiciones mejores y haya menos personas susceptibles a adquirir la infección”, detalló Rosas. Asimismo, la directora de Salud sostuvo que hay muchos centros de vacunación y no hay riesgo alguno de que se queden sin dosis para sus ciudadanos. Respecto al número de personas que el MSP está contactando por posibles contactos con los infectados, Rosas señaló que hay 120 del primer caso y 70 del segundo. “El equipo de epidemiología está trabajando en forma prácticamente permanente durante todos los días. No ha cesado de comunicarse con las personas que han estado en contacto”, afirmó Rosas. Además, aseguró que no se está ante una “emergencia sanitaria” y que la población debe, de forma calmada, revisar su historial médico para saber si está vacunado o debe ir a hacerlo. Un comunicado del MSP detalla los síntomas del sarampión como fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis y síntomas respiratorios, por lo que recomienda a la población acudir al médico si presentan estas características.

EFE