Vivir la moda y la Alta Costura en momentos de pandemia

El Diseñador de Alta Costura Santiago Cesio nos abre un camino hacia la reflexión de cómo viven en la actualidad las quinceañeras y novias sus momentos más importantes en el entorno de la pandemia, que ha impedido por el momento los festejos masivos.

Cesio sostiene que el mundo de la moda se ha puesto en pausa y ha apelado a otras formas para mostrar las tendencias y estilos.

Hoy el profesional vive su instancia creativa, centrándose en otros estilos y en la innovación.

-¿Cómo se ha adecuado la moda ante esta nueva realidad que nos toca vivir?

– “Más bien diría cómo transita el mundo de la moda ante esta situación… siento que el mundo de la moda está pausado ante esta realidad.

Todos los diseñadores y las grandes marcas de la Alta Costura se han remitido a presentar sus colecciones en forma virtual o a través de las redes sociales, haciéndose allí producciones mostrando las nuevas tendencias.

No se están realizando esos desfiles que cuentan con un determinado marketing y expansión mundial.

Se han buscado nuevas formas de consumir los estilos… diría entonces que el mundo de la moda se mantiene en pausa o adquirido una nueva forma de mostrarse la moda

Hacia el mundo hoy se manifiesta de una forma distinta”.

- ¿Cómo se reflejan los nuevos protocolos en la indumentaria?

– “En cuanto a esos protocolos puedo decir que no hay nada pre establecido. Sí puedo decir que aparece como nuevo detalle el tapabocas.

Cuando se de apertura a las fiestas, el tapabocas se deberá seguir usando y pasar a ser un accesorio más.

Por lo demás no existe un rigor puntual de cómo las personas se tendrían que vestir.

A su vez sí existe un protocolo en cuanto al trabajo con las clientas, manteniendo la higiene y las pautas marcadas por las normas sanitarias correspondientes. Debemos usar tapabocas y lavarnos las manos en forma permanente antes de tocar las telas. Ha cambiado el trabajo y el proceso de atención”.

-¿De qué manera Santiago Cesio interpreta la idea que la clienta tiene en la primera visita a su atelier de Alta Costura?

– “Cuando llega la clienta generalmente trae consigo una idea muy liviana…. no se toma la misma como idea central.

Cuando viene con una idea o estilo de algo que le gusta, trato de hacerle ver diferentes opciones a fin de llegar a una idea principal para armar el diseño que luego se plasmará en la tela.

Sucede que la idea base siempre se va modificando…. es muy difícil que esta se mantenga hasta el final del proceso. Es lo bueno de hacerse algo a medida de Alta Costura. Les digo siempre a mis clientas que ellas se van haciendo el vestido a través de mí”.

-¿De qué forma se incorpora el tapabocas a la Alta Costura y a los diseños para fiesta?

– “Como expresé anteriormente, cuando se de vía libre a las fiestas y acontecimientos, el tapabocas pasará a ser un accesorio más” La idea es que vaya en consonancia con el vestido.

A nivel personal, soy muy seguidor de la moda española y se ve a las novias portando tapabocas.

Aquí está comenzando a suceder lo mismo”.

A partir de su diálogo con sus clientas… ¿Cómo ha impactado esta nueva realidad?

– “Esa es la parte más difícil pues por el momento me remito simplemente a coordinar entrevistas.

Son muy contados los casos que deciden hacer una celebración, rigiéndose por los protocolos, cantidad de personas y demás.

La mayoría prefiere postergar la fecha o directamente suspender.

Es un tema delicado y siempre trato de ser empático con la situación, a veces soslayando el tema para no cortar la ilusión que viven las quinceañeras con sus fiestas.

Por ello hablamos en primera instancia como si el casamiento o cumpleaños se fuera a realizar y posteriormente vemos si optan por ceñirse al protocolo o esperar un año en que las fiestas se puedan celebrar con mayor naturalidad, similares a las anteriores. Es importante porque desde mi lugar se genera una postura de empatía y acompañamiento…. y que se puedan encontrar soluciones a las dificultades que se van presentando”.

¿Cómo lucir bella en una instancia de celebración… cada una fiel a su estilo?

– “Siempre les recomiendo que tengan en cuenta el estilo que manejan…. es algo que manejo de forma intuitiva, pues basta con ver a la clienta en la primera cita para saber por cual camino podemos ir, más allá que la clienta nos pueda sorprender.

Siempre las dirijo a un estilo en el que se sientan cómodas y se sientan ellas mismas”.

-”Esta situación inesperada…. de alguna forma en la sensibilidad creativa de Santiago Cesio?

– “Sin dudas que sí… al no estar habilitadas las fiestas y no contar con ese espacio para poder mostrar los trabajos y demás… el sentido creativo está un tanto pausado… no obstante trato de centrarme en nuevos diseños, nuevas ideas e incursionando en nuevos estilos.

Me gusta mirar las tendencias españolas….sigo muchos diseñadores de allí.

La sensibilidad sigue en pie y también la creatividad propia”.

¿Qué reflexión nos podría compartir?

– “Creo que es fundamental que desde el entorno de las quinceañeras y novias se las acompañe en este proceso diferente.

El tener que postergar esas fechas da lugar a ciertas angustias y malestares.

Y creo que está buena la idea de hacer una celebración ese día, por más íntima que sea. Para la quinceañera por ejemplo… es un momento importante.

La pandemia no nos permite hacer fiestas, pero sí se puede dar lugar a un espacio íntimo y familiar… celebrarlo desde allí…. dar la contención y la importancia que ese día se merece”

-¿Es la moda el fiel reflejo de la esencia humana?

– “No… la moda es algo mucho más social que las personas han ido incorporando con la finalidad de ir formando parte de los grupos sociales… de la sociedad en sí

Cuando la clienta deja libre albedrío al diseño y se anima a otros estilos y deja de lado a lo que se usa… podríamos hablar de la esencia humana en la moda”.

¿Cómo se transita el camino hacia la creatividad?

– “En un proceso de arriesgarse, de equivocarse y comenzar de nuevo… pero más que nada de experimentar.

Creo que todos podemos ser creativos…. y buscar nuestro propio lugar”.

- ¿Qué papel juegan la sensibilidad y estar abiertos a escuchar al otro?

– “Esta pregunta es la que engloba el espíritu de mi actividad sobre todo en este momento… primeramente escucho a la clienta y luego le sugiero el camino al seguir.

Hoy el proceso es diferente… entonces se requiere de sensibilidad para enfrentar el momento y apelar a la calidez… que las clientas se sientan contenidas”.