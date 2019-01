Santiago Cesio es un joven diseñador y modisto de alta costura que ha ido conquistando espacios con su gran talento creativo; uno de sus destaques fue la creación del vestido que diseñó inspirándose en la participación de la selección uruguaya en el Mundial de Fútbol 2018.

En notas anteriores el artista confió a nuestra redacción que toda mujer tiene algo bello para destacar de su figura y que se trata justamente de destacar esas fortalezas para ser femenina y glamorosa.

Santiago considera que para dar rienda suelta a la inspiración es necesario no ajustarse a ninguna estructura pre establecida, sino dejar que la imaginación tome vuelo.

“El año 2018 fue para mi un gran año a nivel profesional. Fue un año cargado de proyectos y logros.

Lo considero un año clave en los últimos años de trabajo, en el cual he logrado expandirme y llegar a más personas. Mi trabajo no consta únicamente en el proceso del vestido si no también en la compañía que hago tanto en lo previo como posteriormente a ello” – nos dice.