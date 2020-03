Una luz en medio del caos del CoronavirusUna salteña da a luz su primogénita en Inglaterra

Sarita Luzuriaga de Barbakis es una salteña que un buen día decidió viajar al primer mundo y forjar su vida en aquellos lugares.

La vida la llevó a encontrarse con el amor en Inglaterra en el año 2013.

«Nos conocimos en el gimnasio… empezamos a salir a finales de diciembre y nos comprometimos en Nueva York tres años después» – recuerda.

Emilia María nació el martes 17 de marzo a las 17:36 y pesó casi cuatro kilos.

La familia Barbakis Luzuriaga vive emociones encontradas… por un lado la inmensa felicidad de tener entre sus brazos a su amada hija Emilia María y por otro el sabor amargo de ver un mundo que sufre dolor por una pandemia que a diario se apodera de miles de vidas.

En momentos de incertidumbre a nivel global Sarita accede a compartir su historia de amor y la llegada de su hija Emilia María.

«LA BODA FUE TAN PERFECTA COMO LA SOÑÉ»

«Quería casarme en 2017 pero como teníamos muchas bodas importantes decidimos organizar la nuestra en julio 2018.

Me dio bastante tiempo para organizarla como quería y donde quería.

Fue en un lugar llamado Inglewood Manor, Thornton Hough aqui en Wirral.

Es una casona a las afueras con grandes jardines y lagos.

Normalmente el tiempo en Inglaterra no es el mejor.

Los veranos no son calientes como los de Salto y lo peor es que llueve bastante.

La semana que me casaba empezó con lluvia, pero el día que me casé el sol salió como milagro para mí y la boda fue perfecta como quería».

-¿Qué recuerdos tiene de la boda?

-«Nos casamos el 19 de julio a las 4pm. Como no tuvimos ceremonia religiosa la jueza viene al lugar donde te casas y se hace allí

La ceremonia fue afuera, donde los jardines de la casona.

Fue exactamente como me lo imaginaba.

Luego nos fuimos de luna de miel a Bali por una semana y luego a Singapur por otra. Fueron los lugares más lejanos que hemos estado pero fue una increíble experiencia.

Tuvimos la suerte de quedarnos en un Resort exclusivo para recién casados en Bali llamado The Samaya.

En Singapur tambien fuimos afortunados de quedarnos en el inmenso hotel Marina Bay Sands, unos de los hoteles más icónicos de Singapur que atrae a muchos turistas del mundo.

Tiene la forma de barco en el top de las tres torres y la piscina panorámica más grande del mundo.

Las vistas a la ciudad son espectaculares.

En fin… la luna de miel fue inolvidable.

Cuando volvimos nos costó encarar la realidad y volver a trabajar.

Christopher y yo decidimos comprar una casa ya que la que estábamos viviendo era solo de él

Compramos nuestra primera casa en octubre de 2018 pero los trámites fueron tan lentos que nos pudimos mudar en enero de 2019.

Fue una gran alegría poder decir que ya tenía mi propia casa.

Me sentí muy orgullosa ya que tener una casa es muy importante.

Luego de algunos meses me di cuenta que quizás era hora de tomar el paso de intentar tener nuestro primer hijo.

Pensamos bien antes de tomar la decisión ya que tener un hijo no es comprar un perrito. Es algo importante para toda la vida y una gran responsabilidad».

LA MATERNIDAD…

Como tiene ya 32 años Sarita pensó que le iba a costar algunos meses quedar embarazada.

«Fui muy afortunada… mi embarazo fue de bajo riesgo. No hubo problemas en los 9 meses.

Como trabajo a tiempo completo en un Hospital llamado Arrowe Park en Wirral siempre estaba cansada.

Fue difícil trabajar 40 horas semanales estando embarazada pero pasó.

Termine de trabajar en febrero para empezar mi maternidad, tres semanas antes de mi fecha.

Pasaron las tres semanas y me encontraba de 40 semanas y no pasaba nada.

Estaba muy ansiosa porque me habían dado fecha para el 7 de marzo y esa es la fecha que uno se le mete en la cabeza y no, no paso el 7 de marzo.

Comencé con las contracciones fuertes cada 3 minutos el lunes 16 de marzo.

Pasamos toda la noche esperando a tener la dilatación que debía tener pero nunca llegó.

Corría el martes 17 y aún tenía 5 cm de dilatación y entonces me dieron la opción de seguir esperando a dilatar más o una cesárea.

Como ya hacia muchas horas que estaba allí sufriendo, decidí que la cesárea era lo mejor.

Emilia María nació el martes 17 de marzo a las 17:36 pesando casi 4 kilos.

Luego me quede en el Hospital por un par de noches y volvimos a casa el jueves 19″.

-¿Sintió temor en algún momento por la situación que se está viviendo con el asedio del Coronavirus?

La situación del Coronavirus felizmente no nos afectó.

Mi suegra vino a visitar a Emilia un día. Luego ya no pudo venir más ya que toda Inglaterra está aislada.

No podemos salir más que por lo necesario, como comida o medicamentos.

No podemos recibir visitas y tenemos que mantener una distancia mínima de dos metros.

Es uno de los eventos más raros que la humanidad está viviendo.

Me sentí un poco triste pues justo cuando tengo a mi primera hija sucede este caos.

Pero pienso que todo el mundo lo está sufriendo y que no soy solo yo» – cierra la flamante madre.