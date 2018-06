Sarita – “Tenemos muchas cosas en común”

¿Qué tienen en común con Megan Markley y el Príncipe Harry? Que han construido su propio cuento de hadas y el amor nació cruzando continentes y fronteras.

Sarita Luzuriaga (31) nació en Salto y a los veinte años decidió hacer las valijas y probar suerte en Europa. Fue así que se radicó en Tenerife (España) donde residía uno de sus hermanos… años más tard e viajó a Inglaterra donde conoció al amor de su vida Christopher Barbakis (37).

“Siento que tengo tres hogares… mi querida ciudad de Salto, Tenerife e Inglaterra” – nos confiesa accediendo a compartirnos su emotiva historia.

“Me fui en 2006, solo de vacaciones para visitar a mi hermano que ya vivía en Tenerife, España. Iba solo de visita por unos meses pero al final decidí quedarme. Trabajé por tres años y algo hasta que encontré mi último trabajo en una academia de Inglés llamada ‘London School’ en Santa Cruz de Tenerife.

Alli conocí a muchos ingleses y empecé a salir con un inglés de Liverpool y fue así que llegué a Inglaterra y me quedé.

En 2011 me fui del todo. Encontré trabajo, empecé a ir al gimnasio e hice muchos amigos y conocidos.

En 2013 conocí a Christopher en el gimnasio. Él me invitó a salir y tuvimos algunas citas y desde entonces estamos juntos.

En julio 2016 nos fuimos de vacaciones a Nueva York y allí me propuso casamiento, en el ‘Empire State Building’. Luego decidimos marcar la fecha para 19 julio de 2018” – nos comentó Sarita que vive su historia de amor de película.

¿Cómo siguió su historia romántica?

-“Empezamos a salir y poco a poco nos fuimos conociendo. Tenemos muchas cosas en común como el gimnasio, nos gusta cocinar juntos, ir de vacaciones cada verano a un lugar nuevo, comer saludable, disfrutar de nuestra compañía, etcétera. Las diferencias culturales no fueron un problema porque ya hacia tres años que me había mudado a Inglaterra cuando lo conoci, el idioma no fue un impedimento ni la cultura.

Me adapté rápido al país y ello me facilitó a tener muchos amigos ingleses, solo uno latino.

Una cosa que aún tenemos pendiente es enseñarle español, ya que solo hablamos en inglés.

Mi proceso de adaptación no fue difícil… como dije antes me adapté rápido con la gente, las comidas, tradiciones e idioma.

Cuando empecé a trabajar y al estar rodeada de ingleses se me hizo fácil de entender la forma de ser y de pensar de ellos”.

¿Cuándo comenzó con los preparativos de la boda?

-“Empecé a organizar la boda hace un año. Primero tuvimos que decidir en dónde nos queríamos casar. Fuimos a ver algunos sitios y decidimos reservar ‘Inglewood Manor’.

Es un hotel antiguo rodeado de jardines. Allí se celebrará la ceremonia civil también, todo en el mismo lugar.

Luego de tener el lugar reservado elegí el vestido. Vamos a tener música en vivo, un dúo que estuvo en el programa ‘The Voice’ en Londres”.

Luego tenemos un Dj para la noche. Tengo dos damas de honor, son dos amigas de aquí y Christopher tiene un best man y tres ushers…

“MRS AND MISTER BARBAKIS” (SEÑOR Y SEÑORA BARBAKIS)

-¿Qué protocolo tendrá su ceremonia?

-“Me casaré a las cuatro de la tarde, las dos personas del registro vienen al lugar donde decidimos casarnos. Por la mañana mi futura suegra, mis dos damas de honor y yo nos aprontaremos en la habitación del hotel.

Llegará una peluquera para arreglarnos el cabello y mientras nos aprontamos la fotógrafa nos saca fotos de la preparación, de mí y las chicas maquillándome.

Mientras que el fotógrafo varón se encuentra con Christopher en la casa, mientras él y sus ushers y best man se preparan. Es como una tradición sacar fotos de todo lo previo.

Como mi padre y mi madre no pueden venir, la persona que camina conmigo del brazo es el padrastro de Christopher que es como su padre.

Luego que la ceremonia se celebra nos vamos a sacar fotos a los alrededores del hotel que tiene jardines por todas partes.

A las 6 de la tarde llegaremos al lugar de nuevo donde nos presentan como Mr and Mrs Barbakis, ese sera mi apellido de casada, mi apellido Luzuriaga lo perderé.

Mientras nosotros hacemos las fotos la gente tomará algo y se les servirá canapés.

Después que llegamos el menú principal es carne y gammon a la barbacoa con ensaladas y panes artesanales.

Después de la comida empiezan los discursos, donde el novio habla algunas palabras y agradece a la gente por haber venido.

Tradicionalmente él relatará la historia de cómo me conoció.

Luego el próximo discurso es el del best man (sería el mejor amigo del novio) donde él habla de cosas graciosas del novio ya que se conocen de toda la vida.

Por último es el padre de la novia que habla pero en este caso mi padre no estará allí, así que habla Ian, el padrastro de Christopher.

Pero como a mí me gusta romper con la tradición yo también haré un discurso, principalmente porque mi familia no puede venir y me gustaría recordarlos.

Luego de los discursos se hará un brindis y comenzará el baile.

Tradicionalmente los novios bailan el primer baile (first dance) y eligen una canción que sea especial para los dos. Tendremos música en vivo y un dj hasta que se termine la fiesta”.