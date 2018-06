Sarita – “Tenemos muchas cosas en común”

¿Qué tienen en común con Megan Markley y el Príncipe Harry? Que han construido su propio cuento de hadas y el amor nació cruzando continentes y fronteras.

Sarita Luzuriaga (31) nació en Salto y a los veinte años decidió hacer las valijas y probar suerte en Europa. Fue así que se radicó en Tenerife (España) donde residía uno de sus hermanos… años más tarde viajó a Inglaterra donde conoció al amor de su vida Christopher Barbakis (37).

“Siento que tengo tres hogares… mi querida ciudad de Salto, Tenerife e Inglaterra” – npos confiesa accediendo a compartirnos su emotiva historia.

“Me fui en 2006, solo de vacaciones para visitar a mi hermano que ya vivía en Tenerife, España. Iba solo de visita por unos meses pero al final decidí quedarme. Trabajé por tres años y algo hasta que encontré mi ultimo trabajo en una academia de Inglés llamada ‘London School’ en Santa Cruz de Tenerife.

Alli conocí a muchos ingleses y empece a salir con un inglés de Liverpool y fue así que llegue a Inglaterra y me quedé.

En 2011 me fui del todo. Encontré trabajo, empecé a ir al gimnasio e hice muchos amigos y conocidos.

En 2013 conoci a Christopher en el gimnasio. Él me invito a salir y tuvimos algunas citas y desde entonces estamos juntos.

En julio 2016 nos fuimos de vacaciones a Nueva York y allí me propuso casamiento, en el ‘Empire State Building’. Luego decidimos marcar la fecha para 19 julio de 2018” – nos comentó Sarita que vive su historia de amor de película.