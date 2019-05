En las últimas horas la Presidente del directorio nacionalista, Beatriz Argimón informó que: ”A raíz de las perspectivas que surgieron en esta elección, tras el periodo electoral, puede plantearse un cambio en el estatuto”.

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, afirmó que quiere un partido moderno, abierto y que sea un reflejo de la sociedad, subrayando que cualquier idea de restringir la participación en el partido de las libertades, de cada uno que quiera aportar, sería un grave error.

“Yo nunca lo apoyaría y me gustaría que encontráramos la manera de abrirnos más a la sociedad”, agregó.

Además, descartó que el anuncio de cambios en los estatutos partidarios sea en su contra. “Es algo que no tendría sentido, sería de la vieja política de guardar decisiones en las cúpulas en vez de abrirlas a la legitimidad de la gente”, acotó.

Señaló asimismo que: “Nuestro partido tiene que estar abierto para ser renovado constantemente por la sociedad, que es la que legítimamente puede definir cuál es el futuro del mismo”.

“No me gustaría nada que se interfiriera en esto y en un partido que aspira a ser gobierno hoy y por muchos mandatos más, siempre renovado y siempre más fuerte que cualquiera de las figuras que son parte”, acotó Sartori.