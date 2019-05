El precandidato nacionalista, Juan Sartori, realizó una intensa recorrida por el departamento de Rivera que incluyó la localidad de Masoller, donde no perdió la oportunidad de sacarse una foto al pie del monumento de Aparicio Saravia. También visitó Tranqueras y Minas de Corrales, donde lo esperó una multitud de autos ataviados con banderas para recorrer en caravana los distintos barrios.

Durante su estancia en Rivera, en donde estuvo acompañado por Alem García y Verónica Alonso, el precandidato inauguró cinco sedes, entre ellas la de la lista 400 que aprovechó la ocasión para celebrar junto a Sartori el aniversario numero 20 de la agrupación. La lista, que pertenecía anteriormente al grupo de Luis Lacallle Pou, decidió desde el inicio, adherirse a la precandidatura de Sartori.

En una de esas visitas, el precandidato se refirió a las críticas que recibe a diario por parte del sistema político y habló también sobre el crecimiento que ha tenido en las encuestas.

«Todo el sistema político se está preguntando qué está pasando con Sartori, cómo puede estar segundo en la interna y creciendo, en un movimiento que parece imparable. Y es justamente porque no entienden que la política es esto. Es, antes que nada, la gente movilizándose, que cree con confianza.

No las viejas estructuras, ni los apellidos, ni la tradición política, sino la gente con su corazón», explicó. Por eso, asegura que continuará recorriendo los distintos departamentos, hablando con las personas y escuchando sus problemas y necesidades.

A diferencia de la mayoría de los políticos, la libertad que tiene, dice, es que no acarrea compromisos previos, ni ninguna mochila del pasado y tampoco un acomodo en la política. «No preciso de la política para vivir, no estoy persiguiendo un cargo, sino que estoy realmente tratando de generar un movimiento que logre solucionar los problemas de los uruguayos», aclaró.

Alentó a no escuchar las críticas porque está convencido que esa manera de hacer política «ya no da resultados».

«Enfoquemos nuestros esfuerzos en trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos y lograr mejorar la vida de la gente», indicó.

El objetivo actual es ganar las internas, algo que para Sartori, «es un sueño que casi se puede tocar».

«Es por eso que tantos están tan asustados y nerviosos y caen en estar criticando todo el día sin saber bien por qué», finalizó.