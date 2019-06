El precandidato blanco terminará esta noche en nuestra ciudad el primer tramo de su recorrida

El precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, realizó este domingo su gran cierre de campaña en el Faro de Punta Carretas, lugar al que se acercaron especialmente miles de seguidores para escuchar al líder blanco. El evento contó también con destacados shows musicales, entre ellos la banda Olvidate y El Reja.

En su último discurso antes de las elecciones internas del próximo 30 de junio, Sartori recordó sus inicios y lo lejos que ha llegado pocos meses después, gracias al apoyo y al impulso de la gente. “En seis meses cambiamos la política uruguaya. En seis meses derribamos ese ‘no se puede’ y lo transformamos en ‘¡Sí se puede tener un país con más empleo, bienestar y seguridad!’”, comenzó diciendo el precandidato.

Aseguró que a pesar de los “desprecios, a pesar de los bloqueos y muy a pesar de las viejas concepciones de la política”, lo único que han visto es cómo ha aumentado el respaldo a sus propuestas que las han hecho “oyendo mucho a la gente y no cayendo en la tentación de la pelea chiquita”. “Ese apoyo lo hemos visto crecer y crecer hasta llegar a ser una verdadera opción de cambio y renovación”, dijo

Y agregó: “las necesidades de la gente sí se pueden atender. Si todos les ponemos más trabajo, más dedicación, foco en lo importante y visión de futuro podremos vencer todos los obstáculos que se nos presenten”. El líder nacionalista se refirió también a los Blancos que están en todas las regiones del país. “Por más que algunos no entiendan esta nueva forma de hacer política y aunque nos sigan poniendo piedras en el camino, construyamos la esperanza y gritemos a los cuatro vientos ‘Qué lindo es ser Blanco, qué lindo es ser del partido que tiene la historia más linda del país’”, afirmó. Dijo que con él la unidad del Partido Nacional “está garantizada”. “He dicho, porque así lo siento, que el amor por mi país no me permite acumular odios. Nosotros somos una sociedad competitiva, que en cada ocasión suda la camiseta, se entrega a fondo a la causa, pero también sabemos que, una vez terminada la contienda interna, nos reconocemos como fraternos y orgullosamente uruguayos. Yo no haré un gobierno de rencores”, sostuvo. Para él, dijo, el poder gobernar con espíritu de servicio público “exige pasar la página de los desencuentros, y trabajar con todos y para todos los uruguayos. Porque nuestro país merece concordia, y que todos rememos en la misma dirección”, destacó.“Vamos a ganar. Y nuestra victoria va a ser esplendorosa. Desde esta tribuna extiendo la mano a todos los que compitieron conmigo, porque tenemos el compromiso de ser una alternativa robusta y creíble de gobierno”, dijo. Agradeció también a toda la gente que lo ha apoyado. “Gracias a todos por los buenos momentos, y mis disculpas por los que no han sido tan buenos. Estoy profundamente orgulloso de todos. E inmensamente agradecido por haber compartido con todos ustedes. Ustedes me han hecho mejor persona y líder. Porque con ustedes hemos armado el rompecabezas de un país que está por hacer. Por ustedes, queremos llegar al gobierno y servir a los uruguayos. Porque yo veo un país dispuesto a luchar por su prosperidad. Yo veo un país que resuelve problemas, supera obstáculos, innova soluciones, y amplia las bases de su bienestar”, indicó.

Y agregó: “Yo les pido hoy que me acompañen. Solo no puedo. Este plan es de todos. Necesitamos la sensibilidad de las mujeres, la experiencia de nuestros mayores, el empuje de los trabajadores, el compromiso de los del campo, la fuerza de los jóvenes. Yo los convoco a todos para que juntos, mano a mano, en equipo, construyamos entre todos el país que merecemos. No importa de qué partido sean, ¡con ser uruguayos alcanza y sobra!”, exclamó.El líder blanco recordó también cómo era la política hace 6 meses, antes de que llegara él.

“Logramos devolverle la voz a los ciudadanos. Logramos demostrar que aquí la política no tiene dueño”, expresó. Dijo que cuando comenzó a crecer en las encuestas y en el corazón de los uruguayos, lo atacaron. “Pero no vieron venir la respuesta que ustedes le dieron, de apoyo y respaldo a mi candidatura. Ahora somos un gran movimiento que viene de abajo y que va a hacer historia”, aseguró.

Y finalizó diciendo: “este país que todos soñamos es posible. Nosotros queremos y podemos hacerlo realidad”.