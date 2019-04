El período para presentación de proyectos 2019 abrió el 25/03/2019 y finalizará el 28/06/2019.

En el formulario – que se podrá encontrar vía on line – el equipo directivo deberá expresar la visión en lo que hace a la inclusión de las tecnologías y las estrategias que lleva/llevará adelante para potenciar el uso de equipamiento y recursos educativos que Plan Ceibal pone a disposición de docentes y estudiantes, durante el corriente año lectivo.

Cómo se presenta el proyecto de inclusión de tecnologías en el centro educativo?

El formulario para la presentación de una propuesta o proyecto que debe dar cuenta del abordaje pedagógico para la inclusión de tecnologías en el centro educativo de Educación Media Básica.

a aprobación del proyecto presentado por el centro educativo es uno de los requisitos de entrega para los siguientes beneficiarios:

docentes, POITE, directores y subdirectores de Secundaria – Ciclo Básico de todos los planes.

Docentes, directores, subdirectores y asistentes de Laboratorio de CETP – Ciclo Básico Tecnológico / Formación Profesional Básica (FPB)

Estudiantes de CETP – Formación Profesional Básica (FPB) Estudiantes de Secundaria – Ciclo Básico: 1º / 2º / 3º – Planes EE P.96, EE P.09, EE P.12, EE P.13, 2016.

Docentes de Liceos Privados Gratuitos – Ciclo Básico

Para poder acceder a la entrega y/o recambio, es condición tener Cédula de Identidad uruguaya, ser reportado por el sistema educativo que corresponda (CES o CETP), encontrarse dentro de los grados habilitados, no contar con un equipo válido para el grado en curso y cumplir con los requisitos.

CANAL DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

El canal de entrega para los estudiantes de Educación Media es el de entrega in situ en el centro educativo: los equipos se envían al centro educativo y luego un equipo de Plan Ceibal concurre al centro a efectuar el recambio.

Los estudiantes que no puedan realizar el recambio el día establecido para ello en su centro educativo podrán retirar su equipo en un centro de reparación posteriormente.

Los docentes deberán retirar su equipo en el centro de reparación asignado. Si se cumple con todos los requisitos y se ha iniciado el período de entrega, se podrá consultar en seguimiento de casos si se dispone de un equipo para retirar.