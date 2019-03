Hasta el 1° de abril

Salto Emprende anunció que fue abierta la primer convocatoria del año del programa «Capital Semilla» de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que tiene como objetivo brindar apoyo económico a aquellos emprendimientos que cuenten con un valor diferencial, sean capaces de crecer a escala y generar nuevas fuentes de trabajo.

«Los interesados en postularse a este nuevo Llamado, deberán hacerlo antes del 1ero. de abril, teniendo en cuenta que se trata de un aporte económico no reembolsable para la puesta en marcha o el fortalecimiento de emprendimientos que cumplan con tres características: tener un valor diferencial, contar con un potencial de crecimiento económico y demostrar que serán capaces de generar empleo”, señaló la Cra. Angelina Bazzano, Directora de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia de Salto.

“Los emprendimientos que se postulen a este Llamado deben basarse en productos, servicios, procesos y/o formas de comercialización que tengan un valor diferencial comprobable, es decir que cuenten con características y funcionalidades novedosas respecto a lo que existe actualmente en el mercado/región que pretenden atender”, explicó Bazzano.

Salto Emprende es una de las IPES (Institución Patrocinadora de Emprendimientos) habilitada por la ANDE para llevar adelante la postulación de aquellos emprendimientos interesados en el Llamado, brindando el asesoramiento necesario para la formulación del proyecto, y si el emprendimiento fuera seleccionado, será quien acompañe el proceso como tutora del mismo.

El apoyo económico

El apoyo que ofrece el Semilla ANDE implica un aporte económico no reembolsable de hasta el 80% del costo total del proyecto, correspondiente a $ 775.000.

ANDE identifica dos posibles tipos de postulantes al Llamado. Uno, serían emprendedores, personas físicas, mayores de edad, que estén radicadas en el país y busquen desarrollar su emprendimiento en el territorio nacional. “En este caso se valora que exista un equipo emprendedor de 2 a 3 socios, con perfiles complementarios”, agregó Bazzano. El otro perfil de postulante se orienta a empresas constituidas, que estén al día con sus obligaciones fiscales, que tengan menos de 36 meses de actividad y que no superen una facturación de $ 1.044.000 en los últimos 6 meses de ejercicio.

Emprendimientos favorecidos postulados a través de Salto Emprende.

En diciembre pasado fueron favorecidos con el Semilla ANDE 2018, contando con Salto Emprende como IPE, dos emprendimientos salteños. Uno de ellos fue Celisano, empresa dedicada a la producción y venta de comida sin gluten, quien estará impulsando la producción industrial de sus productos panificados con dicho apoyo. El otro emprendimiento seleccionado fue «Alimentos del Norte», para su producto «Riff: papas chips», el cual tiene como valor diferencial su proceso productivo, mediante el cual contribuyen a reactivar parte del sector hortícola local, generando nuevas oportunidades comerciales para productores de papa de la zona.

Por consultas y más información.

El equipo técnico de Salto Emprende, formado por profesionales en economía, Dirección de empresas, marketing, comunicación y gestión de calidad, atiende consultas de interesados en este Llamado en su oficina del Palacio Córdoba (Uruguay 202) y en el Centro Comercial e Industrial de Salto (Artigas 652), previa cita telefónica, llamando al 473 29898 interno 146 o al 473 3 24 25. Dicha asistencia es sin cargo para el consultante.