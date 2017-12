El pasado 9 de diciembre se cumplió el Primer Encuentro de Ex Alumnos Palomas 2017 en la Escuela Rural No. 22.

El maestro Alberto Souza rememoró los momentos trascendentes que se vivieron el evento y sus años de labor. El evento fue organizado por un grupo de ex alumnos que comenzaron la organización del mismo tres o cuatro meses atrás, con la colaboración de la docente directora. Paralelamente en la capital del país, otro grupo de ex alumnos realizaron reuniones con el mismo motivo, estando en comunicación permanente con el grupo salteño. “Poco a poco fueron sorteando las dificultades hasta que llegó el día esperado donde más de doscientas personas visitaron la escuela que fue inaugurada el 20 de abril de 1930” – detalló Souza.