Previo a la inauguración de la cosecha de arroz 2020 realizada este viernes en Bella Unión, el Dr. Carlos Albisu, participó de una importante reunión con el presidente de la república, Dr. Luis Lacalle Pou, y otras autoridades donde se trató el tema de la hidrovía del río Uruguay; “un tema sobre el cual hace tiempo venimos trabajando y es muy importante para Salto, la región y el país”, dijo Albisu a EL PUEBLO.

Recordó que en agosto del año pasado, previo a las elecciones nacionales, ya habían tomado contacto con dirigentes de la ACA (Asociación de Cultivadores de Arroz), quienes les informaron que el gobierno brasilero quería empezar a sacar la producción a través del río Uruguay, y, “como es sabido, dentro del plan de gobierno de Luis Lacalle Pou, estuvo el tema de la hidrovía, de hecho el 1º de marzo él destacó la importancia de la hidrovía en el río Uruguay”, resaltó y agregó que posteriormente, “tomamos contacto con gente del gobierno brasilero y entre ellos un senador de Río Grande do Sul; Carlos Heinze que estuvo presente este viernes en la reunión de la que participaron el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, el sub secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Juan José Olaizola (que estuvo este jueves en Salto viendo la primera etapa de esclusas de navegación de Salto Grande y también escuchando los diferentes modelos de esclusas) también Juan Curbelo, director de la ANP (Administración Nacional de Puertos), el ministro de ganadería Carlos María Uriarte y el presidente Luis Lacalle Pou”.

Albisu resaltó que dicha instancia significó un importante avance en el tema, donde el senador brasilero que vino representando al gobierno de ese país y a los intereses de Río Grande do Sul, en la posibilidad de hacer navegable el Río Uruguay. Explicó que Heinze tiene contacto con el gobernador de Corrientes, y ahora desde acá habán contacto con el gobernador de Entre Ríos, y tratar, después de Semana Santa, de hacer una reunión con integrantes del gobierno brasilero, integrantes del gobierno argentino y del uruguayo en Salto Grande donde se eligió como punto para tratar este tema, y ver además los avances de las esclusas y ver los diferentes modelos.

“Es un paso importante porque nunca se había dado que Brasil a través de su gobierno, manifestara interés, lo cual genera tranquilidad a los efectos de que un país y zona muy importante, tenga interés de bajar su producción a través del río”.

Albisu indicó que desde el gobierno brasilero hablaban de lo que tiene que ver con el arroz, la soja, otro tipo de producciones graneleras pero también madera y otros productos que además de facilitar su traslado, ahorraría mucho del punto de vista económico e incluso otros productos que no se están produciendo, podrían empezar a ser redituables una vez concretado el proyecto, lo que también sucedería en nuestro país.

“Estamos muy contentos, si bien en agosto nos trajeron esta noticia de la ACA, nos estábamos moviendo y tratando de coordinar esta reunión que se dio hoy (por el viernes) y fue perfecta, y a partir de la cual va a haber un antes y un después en un tema que muy importante para Salto, la región y el Uruguay”.