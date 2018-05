Desde esta corresponsalía primero y luego un trabajo muy interesante encarado por la redacción de EL PUEBLO, hacíamos referencia a la situación del HOMBRE hoy en la sociedad. Expresábamos que ser hombre en la actualidad, es un pecado. Todos metidos en la misma bolsa cuando no debe ser así.

Porque algunos cometan femicidios, no todos debemos ser catalogados de parias de la sociedad. Es increíble pero cierto y ello demuestra que nuestra visión, nuestros comentarios no estaban errados, no eran alocados. En Montevideo y ante el ataque constante por parte de grupos feministas, se ha creado por estos días el movimiento «VARONES UNIDOS». Se debe precisamente a la tan mentada ideología de género.

Se maneja por parte de agrupaciones de mujeres que luchan por sus derechos, que el hombre ejerce su PATRIARCADO. felizmente en la capital de país, muchos hombres se han unido creando el movimiento ya que de continuar como en el presente, vamos a tener a la mujer ejerciendo un MATRIARCADO.