A partir de este lunes comienzan diversas actividades de Literatura y Arte organizadas por la docente y literata Marta Peralta.

Las actividades están vinculadas al acervo museístico “del departamento que pocos sabemos”.

Lunes14 en el teatro Larrañaga se cuenta con La Antropóloga Paula Larguero, Conservadora textil del Museo de Cabildo, que trabajará con abanicos y piezas de nuestros Museos

Martes15 – también en teatro Larrañaga, desde las 9.00. Se contará con Paula y la Licenciada Rosana Carrete, Directora del Cabildo de Montevideo, que hablarán de conservación y restauración de piezas museísticas, incluido los diferentes soportes.

Charla que continuará a partir de las 14 .00 hora destinada a público y personas vinculadas a la restauración y conservación de acervo, cualquiera sea su soporte.

El 17 a las 19 y 30 horas, Ana Amorós presentará en el Palacio Córdoba, a la Coordinadora de los talleres Quipus, que presentará su libro “Crepuscular”.

El 20 de mayo en el Ateneo a las 20. 30 horas se presentará el libro de Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. “Grillo constante, historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti”.

La actividad se desarrollará inmediatamente después de la marcha y se cerrará con actuación de coro Ostinato y el dúo Luis y Rosario quienes han musicalizado y tienen poemas de Benedetti en su repertorio.

EL LIBRO DE BASILAGO

Ángeles Ruibal comenta en su blog– “El escritor Jorge Basilago me encontró en internet cantando una canción de Mario Benedetti.

Está musicalizada por mí y quería saber cómo había llegado al poeta. Me hizo una entrevista y para mi asombro, la veo publicada en el libro que acaba de editar junto con el escritor Guillermo Pellegrino, Grillo Constante – Historia y Vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti.

Escudriñar las canciones escritas por Mario Benedetti fue el propósito de Jorge Basilago (Argentina) quien junto a Guillermo Pellegrino (Uruguay) escribieron ‘La canción de Mario Benedetti musicalizado’ una de las dos obras ganadoras del I Concurso Internacional de Ensayo Mario Benedetti, que organizó la Fundación Mario Benedetti.

Iniciada como cantante y compositora en 1967, Ruibal dedicó buena parte de su carrera artística —solista o como integrante del recordado dúo Los Juglares, junto al argentino Sergio Aschero— a la musicalización de la obra de numerosos poetas: desde los españoles Miguel Hernández, Rosalía de Castro y Federico García Lorca, hasta latinoamericanos como Nicolás Guillén, Alfonsina Storni y Armando Tejada Gómez, entre muchos otros.

“Los poemas de Benedetti me atraparon desde el primer momento que los leí, pero tuve que madurar como compositora para atreverme a musicalizarlos

Jorge Basilago y Guillermo Pellegrino son dos escritores sensibles y con mucho talento que nos acercan a Benedetti a través de la música que hemos creado los cantautores.

A ellos dos y para todos mis amigos – que aquel disco del 2003 fue un regalo navideño que hice para la gente de mi entorno”- reconoce.