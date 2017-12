El 7,8 y 9 de diciembre se llevaron a cabo en el Centro Regional de Profesores del Litoral- sede Salto- las primeras Jornadas Internacionales de Informática Aplicada a la Educación que contaron con la presencia de importantes expositores y talleristas de nuestro país, de Argentina, Brasil y de España. Contó con la presencia, entre otros, de expositores y talleristas de AGESIC, de la Facultad de Ingeniería, de Plan Ceibal, y de profesores del mencionado centro y de otras instituciones públicas y privadas.

La organización del congreso estuvo a cargo de los docentes Orientadores en Tecnologías, de los profesores de la especialidad de Informática -entre ellos Elizabeth Silva, Mario Sosa, Rosa Durán, Jhon Telis y quien les habla- y de una estudiante del CeRP que reside en la ciudad de Artigas: Alicia Ronzoni.

Colaboraron durante el desarrollo de las jornadas los estudiantes del Profesorado de Informática: Gianna Giupponi, Maximiliano Silveira, Daniel Díaz, Iván Acuña, Valentín Tuduri, Fabián Teliz de Matemática y María Sara Martínez de Literatura.

El público objetivo eran profesores de los distintos niveles y especialidades y estudiantes de Formación Docente y universitarios.

Agradecemos especialmente el apoyo del Director del CeRP: Prof. Victor Pizzichillo y la colaboración de las diferentes empresas auspiciantes: IMS -ANDA -CTM-Office 2000, que han permitido la realización de este evento.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS

Para poder apropiarse de nuevos conocimientos, es necesario tener un cúmulo de conceptos básicos, que nos facilitará la interiorización, apropiación y práctica de cada uno de ellos.

La Informática Aplicada a la Educación, no la trataremos como una ciencia más del conocimiento, por el contrario será la herramienta práctica que nos permitirá aplicarla en otras asignaturas y como parte de nuestro acervo cultural.

Informática.- No es una ciencia, ni tampoco es un método, sino que la Informática es el conjunto de conocimientos científicos y métodos que permiten analizar, mejorar e implementar actualizaciones a la comunicación, envío y recepción de información a través de los ordenadores.

Si bien esta definición es bastante acotada a la utilización que hoy en día se le da a este término, lo cierto es que este concepto con el tiempo ha ido mejorando a medida que se implementaban nuevas tecnologías, pudiendo realizar otras actividades frente al ordenador y lógicamente, mejorando las velocidades de la comunicación mediante nuevo hardware.

Su aparición como ciencia se debe a la presentación del primer ordenador, en una fecha cercana al año 1940, aunque su aplicación y su campo de estudio se fueron ampliando a medida que la tecnología avanzó (y sigue magnificándose aún más).

Información.- es un conjunto de datos organizados acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que en su contexto tiene un significado determinado, cuyo fin es reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento sobre algo.

En otras palabras, es la comunicación o adquisición de conocimientos sobre una materia en particular para ampliar o precisar los que ya se tienen.

El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica etc.), un atributo o una característica de una entidad.

Recuperación de datos.- hace referencia a las técnicas empleadas para recuperar información guardada en el computador.

Computadora.-es una máquina electrónica que permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare («calcular»).

Si buscamos la definición exacta del término computadora encontraremos que se trata de una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida.

Software en computación, el software-en sentido estricto- es todo programa o aplicación programado para realizar tareas específicas. El término «software» fue usado por primera vez por John W. Tukey en 1957.

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en la definición todo lo que es producido en el desarrollo del mismo.

La palabra «software» es un contraste de «hardware»; el software se ejecuta dentro del hardware.

Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los programas. Esta definición incluye:

La representación del software: programas, detalles del diseño escritos en un lenguaje de descripción de programas, diseño de la arquitectura, especificaciones escritas en lenguaje formal, requerimientos del sistema, etc.

Ofimática.-La ofimática – es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados.

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que estas estén conectadas a una red local o internet.

Login.-Nombre que se usa para acceder a un sistema de ordenadores.

Nombre o identificativo de usuario en un sistema remoto. También log in:acción de conectarse a un ordenador.