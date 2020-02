La Unidad Nacional de Seguridad Vial y el Movimiento Mayo Amarillo en Uruguay anunciarán, en conferencia de prensa, las acciones que se desarrollarán en el mes de mayo como prevención de la siniestralidad vial.

La exposición se llevará a cabo el próximo 20 de febrero con la presencia de los referentes del movimiento a nivel local y nacional.

En 2020, la organización mundial resolvió realizar el lanzamiento internacional en Uruguay, en reconocimiento al esfuerzo que las organizaciones locales y la sociedad civil ha puesto en esta causa.

La siniestralidad vial sigue siendo la principal causa de muerte para personas comprendidas entre los 15 y 29 años (OMS – 2015). En este contexto, nace en Brasil el movimiento «Mayo Amarillo», cuya finalidad es hacer un llamado de atención a la sociedad sobre la siniestralidad vial, promoviendo acciones multisectoriales y se involucren organizaciones públicas y privadas para impulsar la temática de la seguridad vial en la agenda pública, como forma de promover la adopción de conductas preventivas. En 2015 se consolidó el Mayo Amarillo a nivel mundial, con innumerables acciones y adhesiones en más de 20 países, y la participación masiva de toda la sociedad. Desde 2016, Uruguay se suma al Movimiento, con diferentes acciones. El movimiento Maio Amarelo (Mayo Amarillo) nació en Brasil con el fin de hacer una convocatoria a la sociedad por la incidencia de víctimas en el tránsito, buscando la concientización de la sociedad respecto a la seguridad vial.

OBJETIVOS

Generar conciencia en la población sobre la seguridad vial.Incentivar al uso de elementos de seguridad cuando se circula en el tránsito.

Contribuir a reducir la siniestralidad entre motociclistas (segmento de mayor implicación en los accidentes).

¿Por qué un lazo amarillo?

La utilización de este símbolo invita a toda la sociedad a pensar en las consecuencias que los siniestros de tránsito producen en una comunidad entera, convirtiéndose en un problema que compromete a cada ciudadano a tomar acción y actuar de forma preventiva.

LA SINIESTRALIDAD VIAL EN NUESTRO PAÍS

¿Qué pasó durante los últimos treinta años? Hubo 500.000 uruguayos lesionados como consecuencia de siniestros de tránsito. Desapareció un pueblo entero con 15.000 habitantes, donde había una escuela a la que concurrían 450 niños.

Esto es lo que sucedió en el país en los últimos treinta años. Queda muy claro -y se corrobora con la experiencia internacional- que las fluctuaciones económicas tienen mucho que ver con la siniestralidad, las lesiones y las muertes en siniestros viales.

Cada vez que hubo una recuperación de una crisis económica, se incrementó la cantidad de fallecidos y de lesionados por siniestros de tránsito. Por ejemplo, durante la crisis económica del año 2002, la cantidad de lesionados y fallecidos por esta causa descendió, pero volvió a aumentar a partir del 2003, cuando comenzó un período de repunte del país. Esta situación continuó hasta el año 2008, en consonancia con la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

Por lo tanto, para poder hacer un análisis científico correcto de la curva de lesionados en nuestro país por siniestros de tránsito y establecer planes y programas, no se debe considerar solamente datos aislados, sino que hay que tomar períodos más extensos y explicar tanto la reducción como el incremento de los lesionados.

Es claro que se produjo una depresión en el período 2002-2003 y también es clara la vinculación que ello tiene con la evolución del parque automotor y la movilidad, que son cosas diferentes. Este fenómeno debe de tener una explicación. ¿Por qué, si el parque automotor y la movilidad se incrementan, no aumenta la cantidad de lesionados y fallecidos? ¿Significa que hubo 2.000 uruguayos menos lesionados, lo que representó para el país un ahorro estimado en US$ 70:000.000. En definitiva, Uruguay tiene 16 muertos cada 100.000 habitantes. Es una cifra que nos coloca en el Cono Sur dentro de esta dramática realidad, pero también muestra que en nuestro país hay una inequidad, una situación totalmente desigual en los departamentos analizados, que no nos podemos permitir.

Artigas tiene la misma tasa de mortalidad que Suecia: cinco muertos cada 100.000 habitantes. En el otro extremo tenemos departamentos como Flores, cuya mortalidad es diez veces mayor, casi tres veces más que el promedio nacional. Es decir que parece bastante claro que hay factores que están influyendo para que los uruguayos se mueran más en un departamento que en otro. Por lo tanto, hay que trabajar con relación a este tema para disminuir esta cifra en todos los departamentos.

Tenemos estos índices y estos valores. Por tanto, algunos desafíos a los que nos enfrentamos tienen que ver con uniformizar y horizontalizar la información, en el entendido que la siniestralidad acompaña al parque automotor en la medida en que no seamos capaces de profundizar la estrategia en materia de políticas de seguridad vial.

Debemos tener claro que cuanto menor sea la cultura y educación de una población, mayor deberá ser la fiscalización y el control y por eso no se puede fallar en estos aspectos.

Los datos revelan que las medidas son útiles; que los resultados, son la traducción de la aplicación de las normas y que el control y la fiscalización deben hacerse de manera firme, constante y uniforme en todo el país.