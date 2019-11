Este sábado 9 de noviembre a las 9:00 horas en el Aula Magna de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, se realizará el Conversatorio interdisciplinario de Demencia y Alzheimer.

El mismo es organizado de forma conjunta por Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Enfermería y Facultad de Psicología. Siendo de carácter abierto a todo público y sin costo.

Las demencias se configuran como una de las pandemias del siglo XXI, su incidencia se triplicará en las próximas décadas, alterando la estructura de las enfermedades crónicas y los modelos de atención por parte de la sociedad.

La Universidad de la República tiene una responsabilidad pública frente a esta temática, siendo propicio la generación de instancias de reflexión para problematizar la demencia cómo un síndrome interdisciplinario.

La presente actividad postula una mirada amplia de las demencias, incorporando la perspectiva biopsicosocial en su comprensión y abordaje, garantizando a la persona, calidad de vida durante el mayor tiempo posible.

El Conversatorio se realizará el día sábado 9 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas en el Aula Magna de la sede Salto UDELAR.

La demencia senil es una enfermedad que provoca el deterioro de la memoria y otras capacidades del razonamiento relacionadas con el lenguaje, la percepción o el juicio.

Estos síntomas, producidos por una falta de comunicación en las células nerviosas, interfieren en la vida cotidiana del paciente y, en las fases más avanzadas, lo convierten en dependiente.

Al ser una patología que no diferencia por sexos u edades, ya que cualquier persona puede padecerla, su etimología ha variado en la actualidad.

Cuando se habla de demencia senil sólo se hace referencia a aquella que se producen después de los 65 años, por lo que, lo más apropiado, sería determinarla, únicamente, como demencia.

La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, pero puede aparecer a edades más tempranas y sus síntomas se van agravando a medida que progresa la patología, implicando, en algunos casos, la muerte del paciente, factor que la demencia no tiene porqué conllevar.

Ambas patologías presentan características que la diferencian.

EL ALZHEIMER Y LA DEMENCIA SENIL

Diferencias y similitudes entre demencia y Alzheimer

Tanto la demencia como el Alzheimer se engloban dentro de las denominadas enfermedades neurológicas, siendo ambas irreversibles y degenerativas, lo que implica que las funciones orgánicas dañadas o perdidas del paciente no puedan regenerarse.

La diferencia es que, en el caso del Alzheimer, éste degenera hasta provocar la muerte de la persona en la mayoría de los casos, mientras que la demencia no es causa directa de fallecimiento.

En cuanto a las causas, en el caso del Alzheimer éstas son desconocidas, pero en la demencia puede ser la secuela de una infección, del consumo de drogas, de tumores, de otras patologías como el Parkinson u otras de carácter degenerativo.

En ambos casos, que un familiar directo padezca alguna de las dos patologías, mantener niveles de presión arterial altos o ser mujer pueden ser factores de riesgo.

Por otro lado, tanto las personas con demencia como aquellas que tienen Alzheimer, poseen una misma percepción de la realidad y sólo existen diferencias en los síntomas dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente.

No existen medidas preventivas que puedan evitar la aparición de ambas afecciones, aparte de las medidas que pueden aplicarse a la vida cotidiana: seguir una alimentación saludable o realizar ejercicio rutinario.

De forma práctica y entendible, la idea es retrasar al máximo el momento demencia de la enfermedad, para que, de esta manera, se pueda evitar la dependencia.

Para ello, es necesario implicar al paciente en un estilo de vida saludable, controlar los factores de riesgo cardiovascular o fomentar sus reservas cognitivas y motivacionales.

En el momento en el que la persona padezca demencia o Alzheimer, los especialistas deben recomendar a sus familiares que sean, que empleen un lenguaje claro y sencillo y, sobre todo, que eviten reprochar sus errores a la persona enferma.

El consejo principal, según la experta, es que los cuidadores traten de orientar al paciente a la realidad, de forma pausada y sin forzarle, a través del refuerzo positivo y si lo precisan.

La demencia es una disminución en la función cognitiva o capacidad mental de – pensar, razonar y recordar.

Las personas con demencia tienen dificultad para la realización de forma independiente de las tareas diarias que han realizado rutinariamente a lo largo de su vida.

Las formas más comunes de demencia en los ancianos son la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, que es un endurecimiento de las arterias en el cerebro que causa el bloqueo en el flujo sanguíneo.

Estas dos condiciones constituyen la gran mayoría de los casos, y aunque sus síntomas pueden a veces ser manejados, son irreversibles. La demencia asociada con la enfermedad de Alzheimer progresivamente va empeorando.