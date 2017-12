Recientemente se realizó a nivel escolar el cierre Gurí 2017; es un sistema de información web, que se encuentra enmarcado dentro de las políticas del gobierno electrónico y las políticas educativas del CEIP.

Permite tener una base de datos actualizada de docentes, no docentes y alumnos y unificar las gestiones a nivel nacional.

La sistematización de datos realizada por GURI propicia la mejora de la calidad de las respuestas al instantey en solicitudes específicas del propio organismo y de otros, al tener información en tiempo real, favorece la toma de decisiones de manera oportuna.

Este sistema otorga beneficios notorios para el país, para el organismo y para los funcionarios docentes, no docentes, alumnos y padres.

Su implantación comenzó en el 2011, y hasta la fecha los logros y avances obtenidos son:

El pasaje de lista de alumnos se realiza por el sistema, permitiendo el seguimiento y control de la obligatoriedad de la asistencia del alumno.Implicó una reducción de los tiempos en las tareas administrativas y permitiendo que maestros, secretarios, directores e Inspectores puedan dedicar más tiempo a actividades pedagógicas. Los datos estadísticos de alumnos y maestros se obtienen directamente del sistema en tiempo real. La División Planeamiento Educativo y el Monitor Educativo se nutren exclusivamente de estos datos sin necesidad de recurrir al formato papel. Las inscripciones Condicionales de Educación Inicial se realizan en todo el país a través del sistema, lo cual permite tener la información actualizada, para tomar las decisiones necesarias según la demanda de la población. Los usuarios pueden acceder a la información del sistema para ejecutar las distintas funciones que hacen a su gestión, en los diversos ejes: técnico pedagógico, administrativo y socio comunitario, todo ello asociado a indicadores de calidad, seguridad, accesibilidad y confiabilidad de la información brindada.

A nivel del organismo propicia la toma de decisiones, la aplicación e-status, permite acceder en tiempo real a información consolidada del sistema GURI. Esta aplicación fue desarrollada en totalidad por programadores dentro del CEIP.

Identifica, difunde y socializa la información.

GURI-MAGAZINE – es una herramienta que ayuda a la apropiación del Programa GURI por parte de los usuarios desde un punto de vista social, tratando de lograr un vínculo más estrecho entre ambos. Permite llegar en forma masiva a todos los usuarios del programa, permitiéndoles una comunicación más humana y más participativa.

Se sustituyó el formato papel por el digital en diferentes gestiones.

Los objetivos específicos son: unificar y digitalizar la información en línea para una eficiente y eficaz administración escolar.

Aumentar el tiempo pedagógico de supervisión del Maestro Director de las escuelas públicas a través de una administración ágil, amigable que posibilite la interoperabilidad de los datos manejados diariamente por los centros educativos: lista de asistencia de alumnos y docentes, resúmenes estadísticos, auxiliares de matrícula, etc.

Habilitar la toma de decisiones centralizadas desde las Inspecciones Departamentales y el CEIP para la mejora de la educación en todos sus niveles: asistencia regular de alumnos y docentes, regulación de matrícula por escuela y por zonas, promociones y niveles de repetición, mejoras edilicias y nuevas escuelas a construir, etcétera.

Mejorar la relación escuela comunidad, a través del proyecto Escuelas en Red que generará una mayor participación de las familias en la gestión institucional.