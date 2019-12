Ya están abiertas las inscripciones para que maestros, secretarios y directores puedan inscribirse sus grupos de 4º a 6º año para el programa de Pensamiento Computacional.

El comienzo del aula está previsto a partir de la semana del 23 de marzo de 2020.

La incorporación del Pensamiento computacional al sistema educativo continúa su implementación este año, que concluirá con 1800 grupos de segundo ciclo de Primaria integrados al programa.

En total, 3153 grupos de Primaria y otros 445 de Educación Media trabajan actualmente en Pensamiento computacional.

Plan Ceibal recoge la significativa experiencia de educación remota desarrollada en programas como Ceibal en Inglés o Jóvenes a Programar para implementar el programa de Pensamiento computacional en una modalidad que vincula a docentes de aula, docentes remotos/as y docentes Ceibal, según el grado educativo.

Los grupos de los primeros grados de Primaria y Educación Media accederán a las instancias de formación, mentores para apoyo en los centros educativos, materiales, propuestas de trabajo y seguimiento a través de CREA con apoyo de docentes Ceibal, que permiten profundizar el trabajo en una disciplina considerada clave para las Nuevas pedagogías.

Segundo ciclo de Primaria trabajará además con docentes remotos en colaboración con docentes de aula.

El área de Laboratorios Digitales de Plan Ceibal comenzó a trabajar en Pensamiento computacional en 2017 con 100 grupos. En 2018, se sumaron 480 grupos de 5º y 6º de Primaria a esta modalidad con docentes remotos/as de la Fundación Sadosky.

El Pensamiento computacional como una competencia estratégica en la formación de estudiantes es un tema relevante en las agendas educativas en todo el mundo; a diferencia de otras áreas del conocimiento, la formalización del Pensamiento computacional como parte de la formación de aula está en plena construcción. A través de una metodología bien conocida y transitada por docentes de nuestro país como lo es la resolución de problemas, el programa de Pensamiento computacional apunta al prototipado de soluciones a través de la programación y de la robótica.

Actualmente trabajan en Pensamiento computacional 500 grupos entre 4º y 6º de Primaria; tras las vacaciones de julio se incorporan 200 nuevos y otros 1000 se sumarán por tandas hasta fines de agosto para completar los primeros 1800 grupos del programa.

Varios cursos online están disponibles para docentes en la plataforma CREA: Pensamiento computacional, Scratch, App Inventor y Micro:bit.

Por más información: pensamientocomputacional @ceibal.edu.uy

FORMATOS

De Nivel 5 años a 3º de Primaria

Alcance: Docentes desde Inicial 5

Objetivo: Formar y acompañar al/la docente para apoyar su trabajo en Pensamiento computacional

Programa: Scratch, actividades desenchufadas y robótica para estimular la programación

Apoyo: Propuestas de trabajo, talleres de formación, materiales y acompañamiento a través de CREA durante el desarrollo de la propuesta

De 4º a 6º de Primaria

Alcance: Todos los grupos, entre 2019 y 2021

Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico a través de la programación, la robótica y el prototipado para resolución de problemas

Modalidad: Coordinación semanal de docente remoto/a con docente de aula. El/La docente de aula trabaja en otra instancia haciendo seguimiento sobre la base de propuestas de trabajo y materiales proporcionados

Apoyo: Mentores/as de Pensamiento computacional

Enseñanza Media

Alcance: Docentes de enseñanza Media de cualquier asignatura

Objetivo: Formar en programación y robótica para la resolución de problemas y transversalizar la enseñanza de programación y robótica

Apoyo: Propuestas de trabajo en plataforma CREA.

No ser solo consumidores de tecnología sino creadores de los artilugios. Esta es una de las premisas para introducir en las escuelas el Pensamiento Computacional, un sistema de pensamiento que surge de la computación, pero que cruza sus fronteras para universalizarse e impartirse como un método que brinda a los estudiantes nuevas capacidades que les ayudarán a entender el vertiginoso mundo digital que habitarán en el futuro.

Conocer la lógica de la computadora y cómo funciona %no solo saber cómo usarla% permitirá a los más jóvenes el dominio de tecnología que aún no ha sido inventada. El Pensamiento Computacional es un concepto emergente que se entiende como una manera de pensar que no se restringe al código, la programación y la computadora, sino como un sistema para aprender a pensar de manera distinta y complementaria.

A diferencia de lo que el imaginario colectivo supone, pensar como un ingeniero en computación va más allá de programar una computadora; se necesitan destrezas para resolver los problemas que se plantean para esa programación.

UN CONCEPTO EMERGENTE

El Pensamiento Computacional es un concepto emergente que se entiende como una manera de pensar que no se restringe al código, la programación y la computadora. En este sentido, los estudiantes aprenden razonamiento lógico, pensamiento algorítmico y técnicas de resolución de problemas, todos conceptos y habilidades valiosas más allá del área específica de computación. Además, aprenden a expresar sus ideas, creatividad, habilidades de diseño y resolución de problemas. La propuesta integra también las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por su sigla en inglés), Aprendizaje Basado en Proyectos y trabajo con material concreto.

Con estas habilidades, que no son exclusivas del Pensamiento Computacional pero que se encuentran inexorablemente en este, los estudiantes tienen la posibilidad no solo de aprender a programar, sino de entender cómo funcionan los distintos lenguajes computacionales y, por tanto, entender cómo funciona la computadora. Al mismo tiempo, los estudiantes pueden aplicar este sistema de pensamiento a otros problemas, no solo a los relacionados con la informática.

Al igual que el método científico o la filosofía, que se enseñan en las aulas para que los estudiantes tengan conocimiento de estos saberes al margen de que no vayan a dedicar su vida profesional a estas disciplinas, añadir el Pensamiento Computacional a la capacidad analítica del niño le servirá para generar otras capacidades.

A su vez, estas nuevas herramientas se enseñan en un entorno que fomenta el trabajo colaborativo.

El docente no solo evalúa que el código se haya hecho correctamente y la capacidad de resolver los problemas que tuvieron los estudiantes, sino cómo negociaron con otros y cómo lo resolvieron colectivamente.

Numerosos países han comenzado a trabajar con esta innovadora caja de herramientas en las escuelas. En Uruguay, Plan Ceibal busca acercar una modalidad de trabajo que facilite a los docentes la incorporación del Pensamiento Computacional al aula.