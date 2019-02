El proyecto comprende 31 viviendas en San Martín y Costanera Sur

En la mañana de este miércoles 27 de febrero se procedió a la firma de la escritura de compra-venta mediante la cual la Intendencia de Salto otorga la propiedad del terreno ubicado en San Martín 420, casi la Costanera, a la Cooperativa de Vivienda Policial de Salto (COVIPOLS), donde más de 30 familias podrán construir su vivienda mediante el sistema de ayuda mutua. Concurrieron para la firma el presidente de la cooperativa, Fernando Samit, y la secretaria de la misma, María Noel Leguisamo, acompañados por varios de los integrantes de la cooperativa y sus familias. Samit expresó su gran satisfacción y agradeció a los socios por el esfuerzo y la constancia, y a la Intendencia por el terreno. “Nos sentimos muy orgullosos y contentos, luego de muchos años de lucha. Tuvimos un terreno en el que no era factible la construcción por ser una zona suburbana, pero este terreno que hoy estamos escriturando pasa a ser propiedad de la cooperativa y ahora nos queda subir el último escalón que es la construcción de viviendas dignas en este lugar privilegiado”. El escribano actuante Héctor Borrelli, integrante del Instituto de Asistencia Técnica, felicitó a los cooperativistas por este logro que les permitirá concretar el sueño de la vivienda propia. El secretario general de la Intendencia, Fabián Bochia, dijo que “desde esta Administración hemos trabajado para llegar con soluciones en el tema de viviendas”. En el caso de la cooperativa policial “año a año los fuimos acompañando y les dijimos que iban a tener el respaldo de esta Administración. Sabemos del esfuerzo de la policía y nos satisface que quienes nos cuidan también puedan tenga un hogar de calidad y que sea en un lugar muy lindo y en un enclave que ha sido objeto de mejoras por parte de la intendencia en iluminación, pavimentación y juegos saludables”.

INTENDENCIA SEGUIRÁ AMPLIANDO LA CARTERA DE TIERRAS

Por su parte, El Intendente Andrés Lima recordó que en el año 2014, Salto fue declarada capital nacional del cooperativismo por el Parlamento Nacional, en reconocimiento al desarrollo de la cooperativas sobre todo en el área de viviendas. “Uno lo ve al recorrer la ciudad, hay un crecimiento muy fuerte de este sistema de construcción”. Además, Lima agradeció al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), ya que sin los recursos que aporta a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) no sería posible concretar el proyecto. Y destacó que “mediante este título de propiedad la cooperativa no solo pasa a ser dueña del terreno, sino que además está siendo solidaria, ya que el 7% del préstamo que les otorga el MVOTMA para la compra del terreno va a tener como destino la cartera de tierras, es decir, la compra de nuevos terrenos, y esto permitirá que otras cooperativas de Salto también puedan acceder a un padrón”.