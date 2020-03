Fernando Machiavello – Banco de Sangre Eritrom

En diálogo con EL PUEBLO, Fernando Machiavello, principal del Banco de Sangre Eritrom de Salto, explicó la dura situación por la que se atravesó días atrás a nivel nacional, cuando, por temor al coronavirus, muchos de los donantes dejaron de hacerlo, provocándose una baja en las reservas que llegó en algunos puntos del país, hasta un 80%.

PÉRDIDAS DE HASTA UN 80% DE LAS RESERVAS

Haciendo un estudio comparativo de la situación que se desató el viernes 13 de marzo, en la cual se constató una especie de default en la gran mayoría de los bancos de sangre, que son más de 80 en todo el territorio, entre públicos y privados, Salto no estaba ajeno a esa situación y se sumó a las medidas de estado de emergencia, intentando hacer sensibilizar a las fuerzas vivas, a la población, de tratar de revertir ese mecanismo que la propia autoridad de salud instituyó, que era que la gente no fuera a los centros asistenciales, sanatorios y hospitales, y que las consultas iban a ser a domicilio. Eso generó, justamente, un cepo que se auto impuso el mundo, y dentro del mundo de la medicina, los bancos de sangre, porque la gente no llegaba. En su momento, en una entrevista expliqué que, no es tanto al contagio a lo que la gente tiene temor, quiero creer que la gran mayoría tiene conciencia de ello, sino el no estar en lugares donde hubiera aglomeración. Ese fue el principal motivo que generó esa caída que llevó a un corte de entre un 70 u 80%. Montevideo, la Costa de Oro y parte del centro del país, se quedó prácticamente sin stock. Tacuarembó, Artigas y Salto, aguantaron un poco más porque nosotros veníamos con un stock de reserva por mecanismo propio de gestión, que está funcionando bien, en cuanto al abastecimiento de sangre. Por lo tanto, en contra partida, al no haber cirugías, salvo las urgencias, los tratamientos hematooncológicos, siguen consumiendo. Y es un sistema muy sencillo, si no se repone lo que se saca, llega un momento en que no queda más. La ventaja de la situación en Salto, en este caso nuestro, en el servicio Eritrom, es que, desde sus inicio, está en una planta física fuera de los sanatorios y del hospital, en una situación privilegiada, equidistante de dichos centros de salud, o sea que, no tiene contacto con la población enferma, es toda gente sana la que se acerca a donar sangre. No así, la situación del banco de sangre del Hospital. Por lo tanto, la comisión, bajo la dirección técnica del Dr. Carlos Ambrosoni, implementaron un reclutamiento de donantes, mediante la unidad móvil , y un consultorio externo a la planta física del Hospital. Eso sensibilizó y sedujo a la población de donantes de sangre a que revirtieran ese freno de no donar sangre, porque vieron que el reclamo era masivo. Un reclamo único y sin precedentes, por el cual, personas como el propio ministro, el ex intendente Lima, el Dr. Carlos Albisu y el Intendente Noboa, en una actitud que algunos consideraron política, pero que creo que no lo ha sido, sino que fue una actitud ejemplarizante, al ser los primeros donante. En un consenso con las dos instituciones, tenemos más que en claro que, es un capital que se está colectando para nuestra comunidad. No es la sangre del Hospital ni es la sangre de Eritrom; es una atención, donde se está dando una cobertura en un sistema de intercambio que funciona desde hace mucho tiempo y de una manera más que aceptable.

EL REPUNTE DE LA ÚLTIMA SEMANA

Comparada con la semana del 13 de marza, ésta semana que pasó, desde el punto de vista de la atención del donante, hubo una colecta muy importante. Nuestro servicio hizo una colecta de 118 donantes de sangre en esta semana. Por lo tanto, diríamos que, ya hemos vuelto, casi a un 80% del ritmo de la recuperación del valor promedio que nuestro servicio tiene implantado, mediante su sistema de gestión y la respuesta que la población de donantes le sangre le da al servicio. Segunda semana que no es menor; las exigencias y las citaciones que se dan, son porque estamos en la cresta de la curva, donde, mucha gente, puede seguir retraída y dejando para donar cuando esto pase. Mucha gente está viendo eso. AGRADECIMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO

A manera de conclusión, si queremos dar una opinión humanista y desde el punto de vista social, si se me permite es la siguiente. Esta situación, que no escapa a nadie, que no estaba ni en la mejor imaginación de la cabeza de ningún ciudadano, dejó al desnudo muchas carencias humanas, mucho egoísmo y mucha inconsciencia. Pero, en el otro plato de la balanza, quiero hacer hincapié en la respuesta que, gracias a Dios, supo dar la población con una muestra de solidaridad, inmediatamente que se planteó la seguridad que se ofrecía, los cambios en la atención, los mecanismos de contingencia implantados, realmente, tuvo sus resultados, y, despertó, nuevamente, la solidaridad de los salteños. Por lo tanto, en nombre de mi equipo, y de todo el personal que ha trabajado denodadamente en esta semana que pasó, estando nosotros expuestos en la primera línea de la trinchera, de la lucha, del combate al coronavirus, le mandamos un agradecimiento y un reconocimiento eterno, en estos particulares momentos que vive la población, de los cuales, nosotros, tampoco escapamos. Así que, muchas gracias.